Mostra di Venezia 2021: l’attore Can Yaman ha sfoggiato un outfit pazzesco | Come si è presentato l’attore turco

Can Yaman è uno degli attori più amati e affermati nel mondo dello spettacolo italiano. Ha ottenuto un inaspettato successo nel ruolo di Can Divit nella soap opera Daydreamer – Le ali del sogno. Con la collega Demet Ozdemir ha appassionato i telespettatori e il merito è senza dubbio della loro talento innato nella recitazione. Fino a qualche mese fa è stato al centro del gossip per la sua reazione con Diletta Leotta. In questi giorni si trova a alla Mostra di Venezia. Ecco l’outfit che ha sfoggiato.

La carriera televisiva di Can Yaman

Can Yaman è uno degli attori del momento. Durante una serie di interviste ha dichiarato che conosce bene l’italiano grazie alla scuola che ha frequentato negli anni dell’adolescenza. All’inizio aveva intenzione di intraprendere il lavoro di avvocato, ma ha lasciato la scrivania per inseguire il suo sogno: diventare attore. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerlo nel ruolo di Ferit Aslan in Bitter Switter – Ingredienti d’amore. Tuttavia il vero successo è arrivato con Daydreamer e da allora sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni professionali. Fino a qualche mese fa è stata protagonista del gossip per la sua relazione con Diletta Leotta. Hanno trascorso un’estate in splendide località, tra cui l’isola di Capri. Adesso sembra che abbiano preso due strade completamente diverse, anche perché al trentesimo compleanno della conduttrice di Dazn Yan Caman non era presente. Ora, invece, l’attore turco ha tutti gli occhi puntati addosso nella Mostra cinematografica di Venezia. Ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo splendido outfit.

“It was a great honour for me to walk on the Red carpet “

L’evento sta riservando tantissimi colpi di scena. Molti sono stati gli ospiti che hanno sfoggiato i migliori abiti e look. Tuttavia i riflettori sono stati puntati su Can Yaman che si è presentato con un completo nero con giacca e pantalone della casa di moda di Dolce e Gabbana. “È stato un grande onore per me camminare sul tappeto rosso con tante stelle ieri sera e partecipare alla cerimonia di premiazione che mi ha conferito un premio inestimabile al 78º Festival di Venezia…Oltre a questo, vorrei ringraziare molto Dolce e Gabbana per la compagnia lungo tutto il percorso”, ecco cosa ha scritto (in inglese) nel post che include una serie di foto dell’evento. Per quanto riguarda il look ha optato per capelli lunghi e la barba folta. Il risultato è stato impeccabile.

Nuovi progetti in arrivo

A breve vedremo Can Yaman nel ruolo di Sandokan. Accanto a lui ci saranno colleghi di grande spessore come Luca Argentero. Per quanto riguarda il ruolo di Marianna, molti stanno chiedendo a gran voce che venga assegnato a Demet Ozdemir. Per ora non si sa ancora nulla, dunque non resta altro da fare che attendere nuovi aggiornamenti.

