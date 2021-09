Don Matteo, spoiler: la prossima stagione è alle porte, le novità e gli addii

Fervono i preparativi per la nuova stagione di Don Matteo: ecco i cambiamenti in atto nella storica fiction.

Dopo la conclusione della dodicesima stagione di Don Matteo, con il dilagare della pandemia da Covid-19, erano in molti a temere un dietrofront della produzione sulla realizzazione delle nuove puntate della fiction. Ma il prete-investigatore più famoso d’Italia è destinato a portare avanti il grande successo di casa Rai, che il 7 gennaio 2016 è riuscito addirittura a raggiungere il record di ascolti europeo con 9.677.000 spettatori incollati allo schermo.

Terence Hill lascia Don Matteo

Grande gioia, quindi, per gli appassionati della serie televisiva, impazienti di tornare a risolvere delitti e misteri in compagnia del sacerdote in bicicletta. Sacerdote che, però, è destinato a cambiare volto. Terence Hill, infatti, dopo 21 anni dall’inizio del fortunato viaggio in Umbria, ha deciso di spogliarsi delle vesti di Don Matteo. Come spiegato dal figlio Jess, l’ex icona dei film spaghetti-western, sente la necessità di dedicare più tempo alla sua famiglia, soprattutto alla moglie Lori Zwicklbauer, conosciuta sul set di “Dio perdona… io no” e sposata nel 1967.

Raoul Bova protagonista di Don Matteo

Un addio clamoroso e inaspettato, che tuttavia segna l’entrata in scena di un attore ugualmente amato dal pubblico italiano: Raoul Bova, che interpreterà il ruolo di un sacerdote al suo primo incarico. Come avverrà il passaggio di testimone non è ancora del tutto chiaro, ma c’è la certezza che anche con un cast così profondamente rinnovato le avventure non mancheranno.

Il ritorno di Flavio Insinna

Ma se c’è chi va via da Spoleto, c’è anche chi vi ritorna. A mettere piede nuovamente sul set di Don Matteo è Flavio Insinna, nelle vesti del capitano Anceschi che ormai capitano più non è. Il grado, stavolta, sarà quello di colonnello. Ma non è questa l’unica novità: Anceschi, che aveva dovuto lasciare Gubbio dopo il matrimonio con la sindaca Laura Respighi, torna adesso vedovo e con una figlia a cui pensare.

Un cast di famiglia

Insomma, un ritorno particolare ma che viene salutato con grande gioia dagli altri protagonisti della fiction. Primo fra tutti il maresciallo Cecchini, interpretato dall’intramontabile Nino Frassica. Ma non solo: ad animare le nuove puntate di Don Matteo ci saranno anche la capitana Anna Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta), il pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e il brigadiere Ghisoni (Pietro Pulcini, altro volto storico della fiction). Per non parlare degli amatissimi Natalina, la perpetua di Don Matteo interpretata da Nathalie Guetta, e il bizzarro sagrestano Pippo (Francesco Scali).

Quanto alla trama, è tutto ancora avvolto nel mistero. Non si sa se e a quali colpi di scena i telespettatori si troveranno ad assistere. Sicuramente, la nuova stagione, diretta da Francesco Vicario e Luca Brignone, non deluderà le aspettative e regalerà agli appassionati della fiction quella giusta dose di avventura, emozione e morale che negli anni ha reso Don Matteo uno dei successi più grandi di casa Rai.