Eleonora Daniele confessa: “Ho perso 11kg da gennaio”, il segreto della conduttrice

Eleonora Daniele a poco più di un anno dal parto racconta com’è riuscita a perdere 11 kg. La bellissima conduttrice della Rai è in splendida forma e rivela il suo segreto.

Il desiderio di diventare madre

La conduttrice amatissima di Storie Italiane il 25 maggio del 2020, ha realizzato il suo sogno: è diventata mamma di Carlotta. La bambina nata dall’unione con l’imprenditore Giulio Tassoni, ha cambiato loro completamente la vita. Un bellissimo cambiamento arrivato dopo 16 anni di fidanzamento e due anni di matrimonio.

Come lei stessa ha raccontato in una recente intervista, il desiderio di maternità, le è esploso dentro nel 2015, dopo la morte del fratello Luigi. Il dolore provato per la sua scomparsa, un trauma a tutti gli effetti, ha portato Eleonora Daniele a sentire il bisogno di costruire una famiglia tutta sua.

Ecco come Eleonora Daniele ha perso i chili della gravidanza

Ovviamente l’arrivo di Carlotta per Eleonora Daniele, è stata una gioia immensa e oltre ai cambiamenti subentrati nella sua quotidianità, ci sono stati anche quelli inerenti al fisico. In un’intervista rilasciata a Gente la conduttrice padovana, ha confessato che in gravidanza aveva preso 20 chili.

Una cosa che ha vissuto con serenità, perchè il corpo in gravidanza cambia ed è naturale. “Avevo preso venti chili, poi dopo il parto ho smaltito parecchio” Ha fatto sapere la Daniele, prima di specificare il segreto della sua linea odierna: “Da gennaio ho perso altri undici chili, grazie alla disciplina sportiva e a un’alimentazione sana, senza eccessi, limitando zuccheri e gli adorati dolci”.

Quella sensazione mai provata prima

Se da una parte Eleonora Daniele rinunciava ai dolci, dall’altra non ha fatto che inebriarsi della dolcezza della figlia e della felicità che l’amore di un figlio porta con sé. Sempre a Gente, ha raccontano un aneddoto speciale: la prima volta che si è sentita chiamare “mamma.”

LEGGI ANCHE ———–>Eleonora Daniele gaffe in diretta con Bugo: cosa è scappato alla conduttrice

“Ricordo ancora che una mattina mi stavo preparando per andare in trasmissione mentre lei era sul seggiolone accanto al papà. Ero di fretta, dovevo scappare, sai quando fai tutto velocissimo perché il tempo stringe. Mi seguiva con lo sguardo e, un istante prima che varcassi la soglia di casa, ha scandito bene: ‘Mamma’”

Eleonora specifica che non era mai accaduto prima e che sul momento non si è voltata ma ha avuto una reazione interiore immensa come se avesse un vulcano dentro di sé. E sulla possibilità di avere un altro figlio?

LEGGI ANCHE ———–>Eleonora Daniele, l’;appello accorato:”Fate qualcosa”

“Quando fai un figlio sei talmente contenta e appagata che ne vorresti altri dieci. Sia chiaro, Carlotta mi basta, ma l’arrivo di un bambino ti riempie di gioia l’esistenza. Talvolta ci penso, se ne arrivasse un altro sarebbe il benvenuto“. Ha dichiarato.