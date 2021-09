Uomini e Donne, la nuova tronista Andrea Nicole e il suo primo incontro con Maria De Filippi: “Non me l’aspettavo”

Andrea Nicole, la nuova tronista di Uomini e Donne, ex Transgender, si racconta e descrive il suo primo incontro con Maria De Filippi. Cosa è successo

Quella sensazione di inadeguatezza

C’è moltissima attesa per la nuova stagione di Uomini e Donne che prenderà il via il 13 settembre. Tra i tronisti che presto vedremo in studio, sta facendo molto scalpore Andrea Nicole, la ventinovenne milanese, nata uomo e diventata donna 8 anni fa, quando ha concluso il suo periodo di transizione. Andrea, in un’intervista rilasciata a Fanpage ha confessato di sentire un forte istinto materno e ha raccontato del suo primo incontro con Maria De Filippi.

La giovane ha raccontano molto di sé, come del fatto che per anni ha sofferto in amore: “Per anni ho affrontato delle conoscenze che sono sempre terminate perché scappavo.” Ha specificato che non erano i ragazzi a lasciarla ma era lei che si sentiva inadatta, in qualche modo, inferiore. Poi è accaduta una cosa che l’ha segnata: la morte di suo nonno. ” Era la persona con cui sono cresciuta. Quando mamma e papà lavoravano, stavo sempre con i nonni materni. Dopo la morte di mio nonno, ho rimesso tutto in discussione: le mie continue fughe, l’approccio che avevo nei confronti dell’amore in generale. Mi sono resa conto di stare perdendo tanto tempo, che non tornerà più. Quindi ho preso la decisione di smetterla di scappare.”

L’incontro tra Andrea Nicole e Maria De Filippi

La morte del nonno ha dato il coraggio ad Andrea Nicole, di chiamare Uomini e Donne. Ha mandato così la sua candidatura online, è stata dunque ricontattata e successivamente ha iniziato a fare i provini come tutti gli altri. Ma non si aspettava una cosa: incontrare lei, la padrona di casa, Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE ———–>Uomini e Donne, la nuova tronista Andrea Nicole si confessa: quando ha scoperto di essere donna

Il colloquio con la moglie di Maurizio Costanzo infatti era inaspettato, ma è andato bene.” È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c’era quel distacco, come tra persone che non si conoscono. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente.”

LEGGI ANCHE ———–>Chi è Andrea Nicole: tutto sulla nuova tronista transgender di Uomini e Donne

La sua partecipazione a Uomini e Donne si sa, ha scaturito molta curiosità e non sono neanche mancate le critiche, da parte di chi si chiede perchè sia stata scelta proprio lei, per il trono. Che come sappiamo è molto ambito dalle ragazze in cerca del principe azzurro. Andrea Nicole non si lascia scoraggiare, del resto chi l’attacca non la conosce e quindi non hanno le basi per poterlo fare: “Posso stare simpatica o antipatica, posso essere bella o brutta, posso piacere o non piacere, ma questo lo si può sapere solo conoscendomi. Basarsi su pregiudizi non ha senso.” Ha puntualizzato.