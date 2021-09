Qui agli inizi della sua carriera a Non è la Rai, oggi una delle attrici più amate. La riconoscete? Ecco di chi stiamo parlando

Modella, attrice, cantante e tanto altro: il successo di Claudia Gerini dagli esordi a Non è la Rai ad oggi.

Tra i programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana, c’è sicuramente Non è la Rai. Fenomeno di costume degli anni novanta, la trasmissione andava in onda in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma e offriva ai telespettatori una serie di balletti, giochi telefonici e canzoni, eseguiti da un gruppo di ragazze. Il varietà, ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, ha lanciato personaggi importanti del mondo del teatro, della musica, del cinema e della televisione. Un esempio? L’attrice Claudia Gerini.

Il debutto di Claudia Gerini

La carriera di Claudia Gerini prende il via nel 1985, a 13 anni, quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Qui conquista la giuria, trai cui membri era presente proprio Gianni Boncompagni. È con il programma da lui ideato e diretto, Primadonna, che l’attrice di Roma incontra il mondo della televisione e conquista un posto proprio a Non è la Rai.

La carriera come attrice

Così, poco più che ragazzina, Claudia Gerini decide che è quella la sua strada. Abbandona gli studi di Sociologia all’Università e si dedica alla recitazione, frequentando i laboratori di Beatrice Bracco e Francesca De Sapio. Dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici, a metà degli anni ‘90 diventa famosa grazie ai film Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond, entrambi diretti da Carlo Verdone.

Cinema, TV, musica, e…

Negli anni successivi prende parte a numerose produzioni cinematografiche e, al contempo, prende parte ad alcuni programmi televisivi. In più, si cimenta nel doppiaggio, e come se non bastasse, svolge la professione di mamma a tempo pieno. Ma c’è di più. Claudia Gerini è una che non si accontenta mai: nel 2009 pubblica il suo primo album Like Never Before, un disco confezionato dall’allora compagno Federico Zampaglione in cui sono racchiuse cover di colonne sonore che l’attrice decide di omaggiare.

Ciak d’oro e David di Donatello

In mezzo a tutto questo fervore, non tardano ad arrivare prestigiosi riconoscimenti. Sempre nel 2009, torna nelle sale con Diverso da chi?, film d’esordio del regista Umberto Carteni, per il quale vince un Ciak d’oro e ottiene una nomination ai David di Donatello come migliore attrice protagonista. Quattro anni più tardi, recita in Amiche da morire di Giorgia Farina, per il quale vince il Super Ciak d’oro assieme alle altre protagoniste del film. E nel 2014, con Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese e Maldamore di Angelo Longoni, ottiene una nomination al Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista.

Claudia Gerini oggi

L’attività di Claudia Gerini non si è mai fermata, e ancora oggi l’ex Miss Teenager rappresenta uno dei volti più noti del cinema italiano. Al momento, i suoi fan sono tutti in attesa di vederla all’opera in Sulla Giostra, il film diretto da Giorgia Cecere in uscita il 3o settembre, che racconta la storia di Irene (interpretata appunto da Claudia Gerini). Donna affascinante e determinata, gestisce una casa di produzione a Roma ma è costretta a tornare nel Salento, sua terra d’origine: un viaggio che segnerà l’inizio di una nuova vita.