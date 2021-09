Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola un ex amore di Belen Rodriguez nel cast

Andrea Iannone è un pilota motociclistico italiano. Per un po’ di tempo è stato al centro del gossip per le sue relazioni amorose. Adesso sarà presente nel piccolo schermo per mettersi alla prova nello show Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Nuova sfida per Andrea Iannone

Nato a Vasto il 9 agosto 1989, Andrea Iannone all’età di 15 anni ha preso parte al Campionato italiano velocità e ad altre competizioni sia a livello nazionale che europeo. Da allora ha accumulato una serie di successi. Purtroppo il 17 dicembre 2019 la Federazione internazionale di motociclismo l’ha sospeso dalle corse perché è risultato positivo a un controllo antidoping. Per fortuna la vicenda ha avuto un lieto fine, dal momento che le analisi ottenute non sono state considerate valide. Non è stato un bel periodo per il ragazzo, però ha dichiarato che ha fatto i conti con sé stesso. Ha riflettuto molto sulla sua vita, di conseguenza ha voltato le spalle al passato per aprire nuovi capitoli della sua vita. A breve lo vedremo sulla pista da ballo dello show più noto della Rai.

“Le trattative sono ancora in corso”

A lanciare la notizia di un’eventuale partecipazione di Andrea Iannone allo show ci ha pensato TvBlog: “Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci ed il team di Ballando con le stelle. Lo spettacolo di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l’edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. La celebrità in questione è il campione di motociclismo Andrea Iannone”. Dunque le trattative sono ancora da definire, ragion per cui non bisogna cantare vittoria. Se dovesse andare a buon fine, la conduttrice potrebbe catturare l’attenzione di tantissime telespettatrici, poiché il ragazzo è dotato di un grande fascino. Del resto ha fatto perdere la testa a due grandi donne del mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Come se non bastasse durante il periodo della pandemia molti hanno ipotizzato un flirt con la bellissima Cristina Buccino. A seguire ne avrebbe avuto un altro con Soleil Sorge, ma evidentemente non c’è stato alcun proseguo.

Nuovo amore per il campione?

“L’approdo di Andrea potrebbe essere una calamita sia per il pubblico maschile, per la questione sportiva, che per il pubblico femminile per le sue vicende rosa”, ecco cosa è stato aggiunto nella pagina di TvBlog sul conto del campione. In effetti la sua vita sentimentale ha sempre catturato l’attenzione degli amanti del gossip. Adesso pare che sia legato alla fashion stylist Gaia Maria Miracapillo. Non si sa molto sulla loro frequentazione, anche se sono stati paparazzati sotto il sole estivo tra coccole e baci appassionati.

