Guenda Goria operata per endometriosi, il suo racconto: “Tante donne ne soffrono senza saperlo”

Sono tante le donne affette da endometriosi le quali, da qualche tempo a questa parte, hanno deciso di parlare apertamente e senza più vergognarsene del disturbo contro cui si trovano costrette a combattere. Dopo Giorgia Soleri, fidanzata del cantante dei Maneskin Damiano David, anche Guenda Goria ha deciso di condividere la sua esperienza.

L’endometriosi è una malattia cronica che colpisce più donne di quante si possa immaginare. Purtroppo, ad oggi non esiste nessuna cura, e l’unico modo per cercare di alleviare le sofferenze è sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico. Lunedì 6 settembre, Guenda Goria ha comunicato ai suoi follower di trovarsi in ospedale, pronta per subire l’operazione. Ecco quali sono state le parole di Guenda e quali sono le sue condizioni dopo l’intervento.

Il giorno del ricovero

La giornata di lunedì, per Guenda Goria ha rappresentato un punto di svolta nella sua lotta contro l’endometriosi. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, tramite un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, ha voluto condividere con i suoi fan i momenti di tensione che sono soliti precedere un intervento.

Il gesto di Guenda e la decisione di condividere pubblicamente questo momento così delicato, è sicuramente servito a tante altre donne che, affette dalla stessa malattia, si sentono sole e abbandonate a loro stesse. Nel post da lei pubblicato, l’ex gieffina ha elencato una serie di sintomi che possono essere avvertiti da chi soffre di endometriosi, per invitare tutte le donne a non sottovalutare mai i segnali inviati dal proprio corpo.

Ecco le sue parole: “Si tende a pensare che avere mestruazioni dolorose o avere difficoltà nei rapporti, dolori intestinali, colite cronica, stanchezza siano cose normali. In realtà non è così. Tantissime donne soffrono di endometriosi senza saperlo. Può colpire molti organi e compromettere gravemente la salute e per chi ne soffre, il rischio di infertilità è molto alto. Avere un figlio è davvero difficile anche se non impossibile. L’endometriosi è fortemente invalidante e non c’è cura. Bisogna imparare a conviverci […]”.

Le condizioni di Guenda dopo l’intervento

Ieri mattina la pianista ed ex gieffina Guenda Goria si è sottoposta a un intervento per cercare di alleviare i disturbi dovuti all’endometriosi. Una volta recuperate le forze, Guenda ha subito pubblicato un post per informare i suoi fan delle sue condizioni di salute, per ringraziare l’equipe medica che si è occupata di lei e per esprimere la sua felicità dopo aver saputo che, grazie a lei e alla sua storia, tante donne hanno trovato il coraggio di sottoporsi a degli esami di controllo.

Ecco come Guenda ha deciso di tranquillizzare i suoi follower: “Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano. Grazie di cuore al professor Candiani che mi ha operata e a tutta l’equipe del San Raffaele. In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stata sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi […]”.