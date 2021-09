Conferenza Stampa Seat Music Awards 2021, Carlo Conti: “Dedicato a Raffaella Carrà”

In questa settimana la Rai proporrà i Seat Music Awards 2021, le serate verranno condotte da Carlo Conti, il quale ha fatto sapere in Conferenza Stampa di dedicarle alla memoria di Raffaella Carrà. Sono anche interevenuti Vanessa Incontrada e Nek, loro due affiancheranno il conduttore toscano all’Arena di Verona.

Le parole di Carlo Conti

A pochi giorni dalla quindicesima edizione dei Seat Music Awards, hanno parlato in Conferenza Stampa i conduttori dell’evento musicale, nella rituale conferenza stampa, in cui erano presenti diversi giornalisti. Carlo Conti ha dichiarato di dedicare le due serate a Raffaella Carrà, per lei vi sarà anche un momento all’interno dello show con dedica speciale. Ha inoltre confermato le presenze dei colleghi Amadeus e Maria De Filippi, i quali riceveranno un premio speciale.

Visibilmente emozionato è stato Nek, il cantante emiliano ha già condotto l’anno scorso per la prima volta, si è detto stimolato dal poter intervistare i proprio colleghi e vuole approfittare della doppia veste per far conoscere al pubblico cosa vi sia dietro un’artista e la propria canzone. Piuttosto entusiasta è parsa Vanessa Incontrada, la conduttrice ed attrice di origini spagnole ha dichiarato di essere in ottimi rapporti con i due compagni di viaggio per i Seat Music Awards, dicendosi abituata a fare programmi con tema la musica, essendo una sua passione, ha poi proposto a Carlo Conti una versione di Casa Vianello per il futuro.

Cosa aspettarsi nelle due serate

Oltre alla presenza dei conduttori, i protagonisi delle due serate saranno i cantanti, tra le varie presenze musicali avremo: Loredana Bertè, Emma Marrone, Annalisa, Francesca Michielin, Colapesce e Di Martino, Il Volo, i Pinguini Tattici Nucleari, Diodato, Mahmood, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Arisa, Ligabue, Zucchero e Marco Mengoni. Verranno premiati anche ospiti non musicali, oltre ai già citati Amadeus e Maria De Filippi, vi saranno anche Eleonora Abbagnato, Lillo, Giorgio Panariello, Alessandro Siani, il duo Pio e Amedeo ed infine Alessandro Cattelan, prossimo all’esordio in Rai.

L’evento è atteso all’Arena di Verona a partire da mercoledì 8 settembre, ma la Rai lo andrà a trasmettere in due serate, vale a dire giorno 9 e 10, senza dimenticare quella speciale di domenica 12. La prossima edizione del Seat Music Awards è la quindicesima in assoluto, la prima venne infatti trasmessa nel 2007, divenendo poi appuntamento fisso televisivo, prima su Italia 1, poi su Rai 1 a partire dal 2012.