La Porta Rossa 3, nuova stagione, l’incredibile spoiler di Lino Guanciale: “La vera protagonista è….”

La Porta Rossa, serie in onda nella prima serata di Rai 2, sembra essere pronta a tornare dopo lo stop causato dalla pandemia che ha rallentato le riprese della terza stagione.

Dal 30 agosto 2021 hanno preso il via le riprese della terza stagione de La Porta Rossa, serie che vede protagonista Lino Guanciale nei panni di Leonardo Cagliostro. Dopo il successo delle prime due stagioni andate in onda rispettivamente nel 2017 e nel 2019, è finalmente arrivato il momento per i protagonisti di nuove e appassionanti avventure.

Una nuova protagonista per La Porta Rossa

Ancora non è stata confermata una data di messa in onda dei nuovi episodi della fiction, infatti i telespettatori dovranno aspettare ancora qualche mese prima di rivedere i personaggi de La Porta Rossa in azione. Secondo le indiscrezioni le puntate non potranno essere trasmesse prima del 2022. Nonostante ciò Lino Guanciale, protagonista della serie, ha scaldato il pubblico regalando alcune importanti anticipazioni.

In particolare l’attore, ospite al Festival Link di Trieste, ha dichiarato che durante gli episodi della nuova stagione proprio la città capoluogo del Friuli-Venezia Giulia sarà protagonista indiscussa e nello specifico Porto Vecchio zona di Trieste a cui Lino ha affermato di sentirsi molto legato e che durante le riprese de La Porta Rossa ha spesso frequentato in compagnia dell’intera troupe.

Le dichiarazioni di Lino Guanciale

Inoltre, secondo le dichiarazioni riportate sul quotidiano Il piccolo Trieste, Guanciale sembra essere molto soddisfatto del lavoro fatto finora: “La scrittura è superiore alla prima stagione. Abbiamo per le mani un bellissimo copione e gli attori sono molto motivati a fare il meglio possibile”, assicurando che i fan più accaniti non rimarranno delusi dai nuovi episodi.

Anticipazioni su La Porta Rossa 3

Secondo le previsioni le riprese della terza stagione dureranno 14 settimane. La scrittura delle nuove puntate è stata affidata a Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, creatori della serie che sono stati affiancati da Sofia Assirelli. La terza stagione molto probabilmente accompagnerà i telespettatori verso la fine de La Porta Rossa e delle avventure del commissario Cagliostro.