Avete mai visto la moglie di Alessandro Siani? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Ridere: una delle cose più belle al mondo. Purtroppo, però, a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, tutto è diventato più difficile. Ogni giorno veniamo inondati da notizie inerenti a nuovi contagi, ricoveri, morti, guariti… e tutto questo ci fa solo venire voglia di spegnere la tv, mettere un bel film e trascorrere due ore in maniera spensierata. A tal proposito, uno dei re incontrastati della risata è sicuramente Alessandro Siani.

Con le sue inconfondibili ed esilaranti battute e il suo volto che sprigiona simpatia da tutti i pori, l’attore è riuscito a conquistare il suo posto non solo nel mondo del cinema italiano, ma anche nel cuore di tutti noi. Di lui conosciamo i suoi film e il percorso che l’ha portato a essere l’artista che è oggi. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Chi è la moglie di Alessandro? Scopriamo insieme alcune curiosità su uno degli attori italiani più amati dal pubblico.

Il misterioso mondo di Alessandro

Tanto estroverso sul palcoscenico quanto riservato nella vita reale, Alessandro Siani rappresenta un vero e proprio “mistero” nel mondo del gossip. Allergico ai pettegolezzi, infatti, l’attore ha scelto la strada della riservatezza, tenendo quindi per sé tutto ciò che lo riguarda. Sappiamo, tuttavia, che Alessandro è sentimentalmente legato a una donna da molto, molto tempo.

Siani, infatti, nel 2008 è convolato a nozze con una donna della quale non si conosce neanche il nome. La coppia non ha mai partecipato a eventi pubblici, rilasciato interviste o concesso foto e, forse, è proprio questo il segreto del loro amore che, a distanza di tanti anni, risulta ancora essere stabile e forte. Sembra, inoltre, che Alessandro Siani abbia conosciuto la sua dolce metà molto prima del grande successo, quando ancora era un ragazzino con un sogno nel cassetto: diventare, un giorno, un bravo attore.

Leggi anche—>Riccardo Fogli, avete mai visto la moglie? Chi è la modella di 30 anni più giovane

Leggi anche—>Maurizio Costanzo, ricordate la sua ex moglie? Chi c’era prima di Maria De Filippi

Risate assicurate

Se per trascorrere una serata all’insegna dell’allegria scegliete di guardare un film di Alessandro Siani, le risate sono assicurate. Nato a Napoli il 17 settembre 1975 con il nome di Alessandro Esposito, l’attore ha deciso di usare il cognome Siani in omaggio al giornalista Giancarlo Siani, assassinato nel 1985.

I primi riconoscimenti per le sue interpretazioni non sono tardate ad arrivare: Alessandro, infatti, ha mosso i primi passi come attore al Tunnel Cabaret, uno storico locale di Napoli e, nel 1995, ha vinto il Premio Charlot come miglior cabarettista dell’anno. Il debutto televisivo, però, è arrivato alla fine degli anni novanta con il trio “A testa in giù” nella trasmissione partenopea Telegaribaldi. Successivamente ad altre apparizioni per la tv locale, nel 2003 Siani sbarca su Rai2 nel programma Bulldozer, condotto da Federica Panicucci. Da allora, l’attore ha iniziato a collezionare un successo dietro l’altro fino ad arrivare al 2010, che per Alessandro ha rappresentato l’anno della svolta. L’esilarante interpretazione del protagonista, Mattia, nel film Benvenuti al sud ha permesso ad Alessandro di esaudire il suo sogno e diventare, finalmente, uno degli attori più amati dei giorni nostri.

Raggiunta la popolarità, Alessandro Siani si è cimentato non solo nel mondo del cinema, della tv e del teatro, ma anche in quello del doppiaggio: l’attore, infatti, nel 2011 ha dato la voce a Francesco Bernoulli nel film d’animazione Cars 2. Il 2013, invece, ha visto Siani protagonista de Il principe abusivo, film del quale ha curato anche la regia.