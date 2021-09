Sarah Harding, la pop star inglese muore a 39 anni | Le strazianti parole scritte nel suo libro

Sarah Harding la pop star britannica delle Girls Around è morta a 39 anni a causa di un tumore al seno. Strazianti le parole della cantante, scritte nel libro che racconta la sua lotta contro un male che non le ha lasciato scampo.

La notizia lanciata sui social

A marzo del 2020 il mondo si chiudeva in casa a causa della pandemia. Cinque mesi dopo Sarah Harding scopriva di avere il cancro e iniziava la sua lotta contro un male, diagnosticato in stato avanzato. Nel giro di un anno, il 5 settembre, la pop star amatissima nel Regno Unito se n’è andata, lasciando i suo affetti più cari, i suoi amici e i suoi fan.

E’ stata sua madre a dare al mondo la brutta notizia attraverso Instagram: “È con profondo dolore che oggi condivido la notizia che la mia bellissima figlia Sarah è tristemente scomparsa. Molti di voi sapranno della battaglia di Sarah contro il cancro e che ha combattuto così duramente dalla diagnosi fino al suo ultimo giorno. È scappata via pacificamente questa mattina. Vorrei ringraziare tutti per il loro gentile supporto durante lo scorso anno.” Esordisce così la didascalia che accompagna una foto dell’artista. Poi le seguenti parole: “So che non vorrebbe essere ricordata per la sua battaglia contro questa orribile malattia, ma come una star e spero che possa essere così”.

L’esordio in Tv di Sarah Harding e il successo negli anni

Nata il 17 novembre 1981 ad Ascot, Sarah Harding fece il suo debutto nella televisione britannica nel 2002, quando partecipò al talent show Popstars: The Rivals. Il programma che fu trasmesso anche nello stesso periodo in Italia, condotto da Daniele Bossari, aveva lo scopo di scovare dei talenti per creare delle boyband, girlband o band miste. Sarah in Inghilterra arrivò in finale con Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh e Cheryl Cole, ossia le future Girls Aloud. In Italia ricordiamo le Lollipop.

Il gruppo pop inglese, negli anni a seguire, riuscì a mantenere il successo, riuscendo a vendere ben quattro milioni di copie ed essere acclamato da moltissimi fan soprattutto per i brani “Sound of the Underground”, “The Promise”, “Love Machine”, “Jump” e “Call The Shots”. Le 5 ragazze furono definite anche le “rivali” delle Spice Girls. Dopo un breve periodo di separazione il gruppo si era riunito nel 2012.

I giorni difficili

Sarah Harding nel 2020 scopre di avere un tumore al seno. Aveva scritto in un libro, dal titolo “Hear Me Out”, tutte le sensazioni e i momenti che stava vivendo nella sua battaglia, i momenti della chemioterapia, i dolori e anche le speranze.

Una frase in particolare riecheggia adesso, rimasta impressa tra quelle pagine: “A dicembre il mio medico mi ha detto che il prossimo Natale sarebbe stato probabilmente l’ultimo.” Poi ha aggiunto: “Sono in una fase in cui non so quanti mesi mi restano”. Purtroppo non ce l’ha fatta.