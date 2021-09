Francesco Oppini sbotta contro i followers di Elisabetta Gregoraci: “Non hanno un c***o da fare”

Elisabetta Gregoraci di recente a stata presente nel piccolo schermo per aver condotto il programma Battiti live dedicato alla musica. Essendo un personaggio pubblico, ha un buon rapporto con chi la segue fin dai suoi primi esordi. Da qualche ora gli occhi sono puntati su di lei per una questione che riguarda anche Francesco Oppini. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Elisabetta e Francesco, due personaggi di punta del Gf Vip

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno condiviso per qualche mese la casa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Entrambi sono stati dei personaggi forti, dato che si è parlato molto loro per alcune dinamiche create tra le mura della casa. Elisabetta aveva stregato Pierpaolo Pretelli, dunque in tanti (compresa la famiglia di lui) speravano che la loro amicizia potesse trasformarsi in qualcosa di più profondo. Poi è andata via perché non riusciva a stare lontana dal figlio Nathan e Pierpaolo si è avvicinato a Giulia Salemi, l’attuale fidanzata. Francesco, invece, ha legato molto con Tommaso Zorzi e ha deciso di abbandonare il reality prima di Natale perché non riusciva a portare avanti il gioco. Elisabetta Gregoraci è un personaggio pubblico, di conseguenza è molto attiva sui social. È molto amata dai follower, ma deve fare i conti anche con i cosiddetti leoni da tastiera. Uno di questi è intervenuto per commentare una risposta che Oppini ha dato alla donna.

“Non hanno un c**** da fare”

In poche parole l’ex moglie di Flavio Briatore ogni domenica augura a tutti i follower una buona serata. Tra le risposte c’era quella del figlio di Alba Parietti. Un hater ha punzecchiato il ragazzo scrivendo questa frase: “Ecco il leccac***”. La replica del diretto interessato non è tardata ad arrivare: “Ti piacerebbe?…Non hanno un c**** da fare se non triturare le palle senza ottenere risultati”. Francesco è noto al pubblico italiano che non avere peli sulla lingua, ha sempre detto ciò che pensava pur consapevole delle conseguenze. Questa sua caratteristica è stata molto apprezzata dai fan del Grande Fratello Vip, quindi si sono dispiaciuti nel momento in cui lui ha deciso di gettare la spugna.

Ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci è finita al centro del gossip anche perché è stata vista in compagnia di Flavio Briatore. “Siete proprio belli insieme e vedo ancora amore fra tutti e due. Siete due splendidi genitori, il massimo che possa esistere”, un utente social ha commentato la foto che Briatore ha condiviso su Instagram in compagnia dell’ex moglie. In realtà non è chiara la faccenda, anche perché i due hanno sempre avuto buoni rapporti per amore del figlio. Per questo motivo non resta altro da fare che attendere nuovi aggiornamenti.

