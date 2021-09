Natalia Paragoni chiude il suo profilo Instagram: “Sono molto arrabbiata e dispiaciuta”

Da alcuni anni a questa parte il mondo del Web, social network compresi, offre una vera e propria opportunità lavorativa. Ragazze e ragazzi di tutto il mondo, appassionati di moda, make-up, tecnologia e tanto altro, attraverso blog, tutorial e Insta stories, hanno la possibilità di farsi conoscere e intraprendere così la carriera da influencer. Uno dei personaggi più seguiti su Instagram è sicuramente Natalia Paragoni.

Purtroppo, come noi tutti sappiamo, la rete internet può nascondere molte insidie e, al giorno d’oggi, tutti coloro i quali utilizzino i social per lavoro sono, senza dubbio, prede succulenti di chiunque voglia arrecare loro dei danni, dai tanto temuti attacchi hacker ai sempre più numerosi hater. Scopriamo insieme perché Natalia è stata costretta a prendere provvedimenti.

L’annuncio su Instagram

Gli utenti più attivi avranno sicuramente notato che, a partire da ieri, il profilo Instagram di Natalia Paragoni è diventato privato. L’influencer, infatti, tramite un’Insta stories pubblicata sul suo account ufficiale, ha comunicato ai suoi fan di aver notato un aumento improvviso e sospetto dei suoi follower. Ecco le parole di Natalia: “Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell’incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower, tempo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il mio profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati”.

La fidanzata di Andrea Zelletta, ex tronista ed ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip, ha così deciso chiudere, o quanto meno rendere privato, il suo profilo Instagram, in attesa di risolvere il problema. Sul suo account, Natalia è solita condividere tutorial di make up e scatti di lavoro: un attacco del genere potrebbe senza dubbio compromettere la sua attività.

Tutto è bene quel che finisce bene

Dopo ore di ansia e preoccupazione, sembrerebbe che Natalia Paragoni sia riuscita a bloccare l’attacco al suo profilo Instagram. La ragazza, oltre che per condividere momenti di vita privata, utilizza il suo account per promuovere i suoi lavori e, un danno del genere, avrebbe sicuramente influito negativamente sulla sua carriera.

Solo poche ore fa, infatti, Natalia ha pubblicato un’Insta stories nella quale ha spiegato come stanno ora le cose: “Ciao a tutti. Siamo riusciti dopo 48 ore a rimuovere manualmente i fake follower degli ultimi giorni. Siamo anche in contatto con Facebook e Instagram per capire cosa sia accaduto. Quello di creator è per me un lavoro e l’ho sempre affrontato in maniera seria e professionale, e purtroppo questo per me è stato un vero e proprio danno. Mi ha ferita molto anche il non essere creduta da alcuni. Ma ringrazio tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto e sostegno. Ora spero davvero che sia tutto risolto”.