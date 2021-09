Harry e Meghan scalpitano per il ritorno a Buckingham Palace, ma c’è lo stop della Regina Elisabetta

Al principe Harry e a sua moglie Meghan Markle il coraggio di certo non manca, visto che hanno chiesto alla regina Elisabetta di riceverli nel castello di Windsor. Tuttavia le parole pronunciate mesi fa, durante l’intervista di Oprah Winfrey, sono troppo gravi per avere un’accoglienza calorosa da Buckingham Palace. Che di fatto non c’è stata. Ecco cosa è successo

Il rancore di Elisabetta

I Sussex fanno finta che non sia successo niente, ma la bomba lanciata nell’ultimo periodo, con le accuse pesantissime verso la famiglia reale (che ormai tutti conosciamo), e con in più, la minaccia di un ulteriore fase rivelatoria, con la pubblicazione di un’autobiografia del principe Harry, è stata a dir poco devastante per i loro rapporti, già appesi ad un filo.

Pare che la regina Elisabetta, non abbia preso di buon grado la richiesta del nipote, ossia quella di essere ricevuto a corte nelle prossime settimane, assieme a moglie e figli. In un certo senso, come dargli torto? Come sappiamo bene il secondogenito di Carlo e Diana, ha allargato la famiglia con l’arrivo della seconda figlia Lillibet, così chiamata tra l’altro in onore proprio della nonna Elisabetta. Un nomignolo però che la Regina non avrebbe voluto dare come nome alla pronipote. Un altro “colpo al cuore”: un altra decisione presa senza il suo consenso.

Harry e Meghan non sono graditi

La regina Elisabetta dunque non ha fatto i salti di gioia quando ha saputo della visita dei “Megxit”. Meghan Markle del resto, non mette piede a Londra dal marzo 2020, quando ha avuto il suo ultimo impegno ufficiale. Una richiesta definita dalla stessa regina e dal tutto il suo entourage, molto sfacciata, tanto che nessuno si è precipitato a rispondere con un invito.

Harry e Meghan hanno però l’intenzione di battezzare la piccola Lili nel castello di Windsor, così com’è accaduto per Archie nel 2019. La sovrana concederà il permesso? Sembrerebbe di no.

E’ stato un anno particolare per Elisabetta. Il principe Filippo suo marito è morto lo scorso aprile a 99 anni e lei per adesso, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, desidera solo tornare nella sua tenuta nel Nortflok dove festeggerà il Natale con il resto della famiglia. Famiglia che molto probabilmente non includerà i Sussex.

Harry e Meghan nell’ultimo periodo ci sono andati pesanti, puntando il dito contro un Royal senior ancora misterioso, accusandolo di razzismo. Questo comportamento ha letteralmente scioccato i Windsor che con ogni probabilità, non vorranno i Sussex neanche per le celebrazioni del Giubileo di Platino della sovrana, previsti il prossimo giugno.