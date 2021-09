Uomini e Donne, dal trono classico alla politica: ex tronista scende in campo accanto a Matteo Salvini

Il programma Uomini e Donne permette ai partecipanti di ottenere la popolarità e il successo sia nel mondo dei social che in quello dello spettacolo. Alcuni cercano di sfondare anche in altri settori come quello della politica. Una tronista in particolare sta facendo parlare di sé per questa scelta. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, ex tronista nel campo della politica

Mancano pochi giorni per l’avvio della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Le registrazioni sono partite da qualche settimana e sul web stanno circolando le prime indiscrezioni. Si dice che Gemma Galgani si sia rifattail seno, dunque telespettatori sono convinti che se ne parlerà fin dall’inizio e non mancheranno le classiche liti con Tina Cipollari. Per quanto riguarda i tronisti, tra questi c’è il giovane Joele Milan che ha fatto infuriare l’ex fidanzata per alcune dichiarazioni fatte in merito alla loro relazione. Ciò dimostra che i colpi di scena saranno sempre dietro l’angolo. Di recente si sta parlando anche di un’ex tronista che ha deciso di darsi alla politica. Si tratta di Rossella Intellicato. Prima di sedersi sul trono, la bellissima bionda ha fatto anche un altro programma televisivo molto seguito dagli italiani.

“Votare e un dovere civico”

Rossella ha partecipato a una vecchia edizione del Grande Fratello. In quel periodo al timone della conduzione c’era Alessia Marcuzzi. Poi si è seduta sul trono e accanto a lei c’era Ludovica Valli, con la quale ha avuto spesso delle discussioni per via dei corteggiatori. Non rientrava tra le simpatie della Cipollari, di conseguenza non mancavano dei battibecchi. Stavolta ha deciso di intraprendere un altro tipo di avventura: scendere in campo accanto alla Lega di Matteo Salvini. Si è candidata alle elezioni comunali della sua città, cioè Torino. “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”, ecco cosa ha scritto sul suo profilo Instagram. Così facendo ha invitato a dare un contributo con un voto per cambiare le sorti del nostro Paese. Nel frattempo si dedica anche all’azienda di famiglia attiva nel settore della moda.

Madre, moglie e donna in carriera

Purtroppo l’esperienza nello studio di Uomini e Donne non ha avuto il classico lieto fine con una scelta. Subito dopo ha avuto un piccolo flirt con Jeremias Rodriguez, ma non c’è stato un proseguo. In seguito ha trovato l’amore che le ha stravolto la vita. Dal 2018 è legata a Giovanni Ferrero, ovvero colui che ha reso padre del piccolo Francesco Leone Maria, nato nel dicembre 2020. Entrambi hanno parlato di colpo di fulmine, in quanto si sono piaciuti fin dall’inizio. Adesso è anche una mamma a tempo pieno, però non ha rinunciato al suo sogno nel cassetto: impegnarsi nell’attività politica.

