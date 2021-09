Festival di Castrocaro 2021: conduttori, giudici e ospiti | Ecco tutto quello che c’è da sapere

Sta per partire una nuova edizione del Festival di Castrocaro, curiosità per scoprire chi lo presenta, quali saranno i giudici a valutare i concorrenti, oltre alla data in cui vedere la diretta tv dell’ormai storica manifestazione canora dedicata ai giovani talenti musicali italiani.

La storia di Castrocaro

Sin dal 1957, il Festival di Castrocaro è diventato un appuntamento fisso, dove giovani talenti cercano di emergere e farsi conoscere, nella speranza di avere un futuro discografico. In tutto questo lasso di tempo, sono state diverse le scoperte e gli artisti la cui carriera è iniziata proprio durante la manifestazione canora, tenuta nella località romagnola. A partire da Giuni Russo, per poi passare a Franco Simone, Luca Barbarossa, Silvia Salemi e Riccardo Maffoni, questi alcuni celebri cantanti risultati vincitori nelle varie edizioni della kermesse canora.

Oltre a chi vinto, da ricordare anche chi ha partecipato e lanciato la propria carriera, come nel caso di Eros Ramazzotti, Iva Zanicchi e Caterina Caselli, mentre alla conduzione vi si sono alternati nel corso degli anni diversi protagonisti della tv italiana, a partire da Mike Bongiorno, Pippo Baudo ed Enzo Tortora, mentre nelle ultime 2 stagioni a condurre è stato Stefano De Martino. Per la prossima, sarà invece la volta di Paola Perego, la quale verrà affiancata dalla comica Valeria Graci.

I prossimi protagonisti

Sarà dunque Paola Perego a condurre la prossima edizione di Castrocaro, la giuria è invece composta da Margherita Vicario, Noemi, Ermal Meta ed il tastierista dei Subsonica, vale a dire Boosta. I giudici andranno ad esprimere le varie opinioni sugli artisti in gara e duettare con loro, saranno ben 8, tra cui 7 solisti ed un duo. A decretare il nuovo vincitore del Festival sarà poi il pubblico, attraverso il numero di streaming registrati tramite la piattaforma TimVision.

Il nuovo appuntamento, giunto ormai alla 64esima edizione, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, a partire dalle 21:20, questo martedì 7 settembre. Si potrà inoltre seguire in Streaming su Rai Play ed ascoltato il Festival di Castocaro su Radio 2.