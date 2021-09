Buoni o Cattivi, al via su Italia Uno il nuovo talk con Veronica Gentili

Sta per partire un nuovo programma televisivo su Italia 1, vale a dire Buoni o Cattivi, andrà a condurre Veronica Gentili, scopriamo la data in cui avrà inizio la trasmisisone e gli ospiti attesi nelle varie puntate.

La carriera di Veronica Gentili

Nata a Roma nel 1982, Veronica Gentili sin da giovane dimostra grande ecletticità, iniziando da attrice per poi appassionarsi al giornalismo, fino a diventare nel 2015 pubblicista. Oltre a scrivere per diversi quotidiani, cominicia a farsi conoscere al pubblico, divenendo ospite in diverse trasmissioni di approfondimento politico, poi nel 2018 diventa conduttrice nel programma su Rete 4, Stasera Italia, affiancando alla conduzione Barbara Palombelli.

Diventa così un volto nuovo di Rete 4, continuando a condurre in più versioni Stasera Italia, comprese le prime serate, per poi essere conduttrice negli ultimi mesi di Controcorrente, altro talk di stampo politico e non solo, fino alla prossima esperienza in Buoni o Cattivi, dove la conduttrice romana si trasferirà su Italia 1, il titolo della trasmissione, oltre ad essere il tema portante degli argomenti affrontati in studio, è ispirato dall’omonima canzone di Vasco Rossi, di cui la stessa Veronica Gentili è una grande fan.

Chi sarà ospite a Buoni o Cattivi

Tale trasmissione occuperà la prima serata di Italia il martedì, facendo esordio nei palinsesti, a partire dal 7 settembre, fino al 28 dello stesso mese, sviluppandosi dunque per 4 puntate con altrettanti ospiti. Tema portante della trasmissione è il confine sottile tra l’essere buoni oppure diventare cattivi, se tali stati d’animo cambiano in base al tempo o se non si cambia.

Durante la prima puntata di questa settimana, l’ospite è il rapper Emis Killa, mentre nella terza vi sarà il collega Clementino, in mezzo avremo la presenza di Diletta Leotta, mentre nell’ultima, la stessa Veronica Gentili non ha voluto rivelarlo, si saprà il suo nome nei giorni antecedenti a quando verrà trasmesso o se ne saprà direttamente durante la sua trasmissione. Buoni o cattivi è ideato dalla stessa giornalista, prodotto da VideoNews negli studio Centro Safa Palatino di Roma, la regia è affidata ad Attilio Rossi.