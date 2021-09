Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo, è vero amore? | La coppia esce allo scoperto

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo sul red carpet insieme: ormai è ufficiale, i due sono una coppia. L’ex di Antonella Fiordelisi ha un nuovo amore.

Una storia iniziata d’estate

E’ stato il gossip dell’estate e oggi possiamo dire che l’ereditiera della famiglia Gucci e l’ex protagonista di Temptation Island sono fidanzati. Di quanto ci sia reale e di quanto ci sia di “costruito a tavolino” non ci è dato sapere, quello che si sa è che la loro apparizione sul red carpe al Festival del Cinema di Venezia sicuramente non è passato inosservata.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo hanno iniziato a frequentarsi verso l’inizio dell’estate ma alla fine di giugno la loro storia era già uscita alla luce del sole. Una sorpresa per tutti i fan dell’Influencer e personal trainer, abituati a vederlo da almeno due anni con la ex, la modella Antonella Fiordelesi.

Chiofalo aveva pure raccontato di aver già conosciuto la famiglia della ragazza: “Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella”. Aveva detto ai fan.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sul red carpet di Venezia

Il 32enne romano è diventato famoso con Temptation Island nel 2017, quando vi partecipò assieme alla ragazza di allora Selvaggia Roma che all’epoca lo chiamava Lenticchio. Dopo la fine della storia d’amore con Selvaggia, Francesco ha vissuto una relazione con Antonella Fiordelisi, naufragata però dopo due anni, non senza le polemiche e le accuse reciproche, soprattutto via social.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci escono allo scoperto in Laguna. L’ereditiera e l’Influencer si sono mostrati felici e affiatati, affrontando i fotografi con disinvoltura: lui con gli occhiali da sole e in abito scuro, lei in abito lungo chiaro. Drusilla nonostante provenga da una celebre e storica famiglia italiana, si è fatta conoscere dal pubblico attraverso la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Nel reality ha incantato tutti con la sua personalità, i suoi hobby originali e i suoi modi di fare. Pare che abbia conosciuto Chiofalo grazie a degli amici in comune e il personale trainer l’avrebbe conquistata subito: “Ci stiamo conoscendo!” aveva rivelato Chiofalo ai fan dopo essere stati paparazzati a Roma. I due hanno anche trascorso recentemente una bellissima vacanza in Turchia.