Zona Bianca, carriera e vita privata | Tutto quello che c’è da sapere sul giornalista Giuseppe Brindisi

Giuseppe Brindisi è uno dei conduttori radiofonici televisivi più apprezzati e seguiti del panorama italiano, ma proviamo a scoprire di più riguardo la sua vita privata.

Conduttore di Zona Bianca, talk show politico e di attualità in onda su Rete 4 ogni mercoledì dal 7 aprile 2021, Giuseppe Brindisi è anche uno degli ideatori del programma che sembra essere molto apprezzato dai telespettatori. Inoltre Brindisi si è anche occupato di conduzione radiofonica ma proviamo a scoprire di più sulla sua carriera.

Giuseppe Brindisi vita e carriera

Nato a Modugno in Puglia nel giugno del 1962, Giuseppe entrò a far parte del mondo dello spettacolo da giovanissimo iniziando come deejay e speaker radiofonico proprio nella sua regione. In concomitanza con i primi impegni lavorativi Brindisi intraprese il percorso universitario presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari, arrivando ad occuparsi di giornalismo sportivo per alcune emittenti private. Il debutto televisivo arrivò nel 1990 come corrispondente dalla Puglia per il rotocalco sportivo Pressing in onda su Italia 1. Tre anni dopo approdò nella redazione di Studio Aperto dove si occupò della conduzione del telegiornale per poi essere nominato capo della redazione romana.

Gli ultimi anni di carriera

Dopo svariate esperienze in altri spazi televisivi dedicati alle notizie delle reti Mediaset, nell’agosto del 2015 gli venne affidata la conduzione di Dalla Vostra Parte… anche d’estate, versione estiva del programma condotto da Paolo Del Debbio. Tre anni dopo al fianco di Veronica Gentili si occupa di Stasera Italia, talk show politico in onda su Rete 4 per poi nel 2021 arrivare a condurre Zona Bianca sempre sulla stessa rete televisiva.

Giuseppe Brindisi moglie e figli

Il conduttore vive a Roma con la propria famiglia. Infatti Brindisi è sposato con la collega, Annamaria Capozzi, anche lei giornalista e collaboratrice della redazione di Mattino 5. I due sono legati ormai da molto tempo e hanno anche una figlia nata nei primi anni del 2000. La coppia ama tenere separati il proprio lavoro dalla propria vita privata come è possibile evincere dall’attività social di entrambi.