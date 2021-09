Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? | La verità sui due attori

Pare che sia scoccata la scintilla tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Galeotte sono state le riprese del film in cui hanno recitato assieme, “L’Ombra del giorno”

Una coppia nata sul set

L’indiscrezione secondo la quale, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono stati travolti dall’amore, l’ha lanciata Dagospia e nel mondo del gossip, la notizia è già diventata virale. “L’ombra del giorno”, il film di Giuseppe Piccioni che parla di una storia d’amore sullo sfondo dell’Italia fascista e delle legge razziali, ha fatto da Cupido proprio ai due protagonisti.

Secondo il portale di Roberto D’Agostino infatti, i due attori sarebbero già una coppia, ormai presi l’uno dall’altra irrimediabilmente, folgorati dal colpo di fulmine durante le riprese del film. Se su Riccardo Scamarcio sappiamo già molte, cose essendo uno degli attori più bravi e più amati dal pubblico italiano, nonché ex storico fidanzato della bellissima Valeria Golino, poco si sa invece sulla Porcaroli, avendo lei 23 anni e trovandosi all’inizio della sua carriera cinematografica.

LEGGI ANCHE ———–>Rissa sul set tra Riccardo Scamarcio e il figlio di Michele Placido: volano spintoni

Chi è Benedetta Porcaroli

Benedetta Porcaroli è più giovane di Riccardo Scamarcio di ben 19 anni. Ha interpretato Chiara in Baby, una serie tv di Netflix anche se l’esordio televisivo è avvenuto nel 2015 nella fiction Rai “Tutto può succedere”. Nonostante la sua giovane età Benedetta Porcaroli ha già alle spalle un buon numero di pellicole, alcune di grande successo. Ha recitato infatti in Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti. Particolare è stato il suo ruolo in 18 regali, accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo. In TV è apparsa come protagonista in un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio su questo set ha conosciuto quello che ormai potremmo definire l’ex fidanzato Michele Alhaiquee.

LEGGI ANCHE ———–>Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio: cosa è successo davvero tra di loro?

Così come Alhaiquee, anche Angharad Wood potrebbe essere ormai una ex per Riccardo Scamarcio, anche se rimane per sempre la madre della sua prima figlia Emily. Riccardo e Benedetta però desiderano rimanere in silenzio e proteggere la loro privacy: non hanno né confermato, né commentato la notizia.