Pomeriggio 5, meno trash e più approfondimento: come è cambiato il programma di Barbara D’Urso

E’ iniziata la nuova edizione di Pomeriggio 5, ecco quali sono stati gli ascolti riguardanti la prima puntata e tutte le novità rispetto al passato del talk condotto da Barbara D’Urso nella consueta fascia pomeridiana.

Quali sono stati gli ascolti

Da questa settimana iniziando diversi appuntamenti televisivi, dopo il periodo estivo in cui erano andati in pausa, progressivamente i palinsesti televisivi abbonderanno tra riconferme e novità. Tra le trasmissioni presenti da più anni troviamo proprio Pomeriggio 5, il talk di Canale 5 ha fatto il suo esordio stagionale nella puntata andata in onda lunedì 6 settembre, riscontrando risultati lusinghieri come auditel.

Nel daytime, il programma condotto dalla D’Urso è stato il più seguito, con la media di 1,4 milioni di spettatori, arrivando nella prima parte intorno al 16%, mentre nella seconda ha di poco superato i 14 punti percentuali di share. Nella stessa fascia oraria, Estate in Diretta è stata invece vista da 1 milione circa di spettatori nel primo segmento, aumentando di mezzo milione in quello successivo. Da rivedere il confronto quando partirà la versione stagionale de La vita in diretta, quella estiva terminerà questa settimana, dalla prossima avrà inizio il contenitore televisivo condotto anche in questa stagione da Alberto Matano.

Il futuro del programma

Viste le polemiche recenti, in casa Mediaset hanno pensato di modificare i contenuti del programma, riportandolo alle origini, quando il taglio giornalistico era ben più presente. Spazio dunque all’attualità ed agli argomenti sociali di questo periodo, senza tralasciare i fatti di cronaca, dove però mancherà quella rosa, dalla prima puntata non vi sarà infatti più il gossip.

Un cambiamento netto rispetto al recente passato, anche la grafica è cambiata per questa edizione del programma, il cui orario di inizio è slittato alle 17:35, terminando 1 ora e 10 dopo. Arrivato alla 14esima edizione, la prima si tenne nel 2008, quando il primo conduttore fu Claudio Brachino, dall’anno successivo Barbara D’Urso è stata la padrona di casa della trasmissione Pomeriggio 5, da vedere se i cambiamenti saranno apprezzati nel resto della stagione.