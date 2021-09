Alessandra Mussolini, che fine ha fatto il marito? Cosa fa oggi

Alessandra Mussolini è sposata dal 1989 con Mauro Floriani, coinvolto anni fa nello scandalo delle baby squillo nel quartiere Parioli di Roma. Dell’uomo, dopo il caso di cronaca durante il quale la donna gli è stata accanto, si sono perse le tracce: che fine ha fatto oggi Floriani?

Le nozze tra Alessandra Mussolini e Mauro Floriani sono state celebrate più di trent’anni fa. Dalla loro unione sono nati tre figli: Caterina, Clarissa e Romano. Un matrimonio idilliaco il loro, almeno fino al 2015 quando il marito della ex politica è stato coinvolto in un caso di prostituzione minorile, il così detto scandalo delle baby squillo dei Parioli di Roma.

Il caso di cronaca, di cui tanto parlarono media e giornali, minò il rapporto tra la Mussolini e Floriani che, tuttavia, hanno continuato a rimanere insieme, seppur in vesti diverse. Dopo lo scandalo, dal quale il marito della ex politica ne è uscito pagando una multa di 1800 euro, dell’uomo si sono completamente perse le tracce. Nessuna sua notizia sui social né da parte di Alessandra Mussolini, che ha sempre preferito mantenere il riserbo sulla sua vita privata pur sottolineando di non aver assolutamente perdonato il marito per quanto accaduto.

Mauro Floriani che fine ha fatto?

Di Mauro Floriani si sono sempre avute poche informazioni inerenti la vita privata e quella pubblica.

Laureato in Scienze Politiche, in Scienze Economiche e con un master alla Bocconi, l’uomo ha fatto chiacchierare per il matrimonio con Alessandra Mussolini.

Prima dello scandalo delle baby squillo, Floriani ha sempre preferito rimanere nell’ombra, salvo poi balzare agli onori della cronaca nera per la telefonata intercettata con una minorenne.

Ai tempi, Alessandra Mussolini decise di rimanere accanto al compagno ma, a distanza di anni dalla fine di quella brutta vicenda, la ex politica ci tenne a precisare di non averlo mai perdonato.

Intanto, dopo essere riuscito ad uscire dall’intricata situazione pagando una multa di 1800 euro, Mauro Floriani ha deciso di allontanarsi completamente dalla vita pubblica facendo perdere le sue tracce.

Alessandra Mussolini e il matrimonio con Floriani

La stessa Alessandra Mussolini ha scelto di tutelare la scelta di riservatezza del marito anche se, prima della partecipazione a Ballando con le stelle, non esitò a rispondere ad alcune domande su di lui.

“[…] Lui mi conosce, sa che è un’esibizione, che rimane tutto lì. Sa che c’è l’esaltazione del ballo. Tutto serve in questo show – commentò lei – . Se capita che sorga una puntina di fastidio va bene. Un pizzico di gelosia non fa mai male”.

In merito ad un eventuale perdono per lo scandalo delle baby squillo, poi, aggiunse: “[…]“Si va avanti, ma non si dimentica. Sono rimasta al suo fianco per amore della famiglia e dei figli. Il perdono spetta al Papa, ai preti e alle suore, non agli uomini”.