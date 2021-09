Grande Fratello Vip 6, tutto pronto per la nuova edizione: chi sono i concorrenti che entreranno nella casa

Ci siamo, lunedì 13 settembre verrà dato il via alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. I fan del reality non aspettano altro e, dopo tante indiscrezioni e supposizioni, il cast che varcherà la porta rossa è stato finalmente annunciato.

Nel corso delle passate edizioni del reality si sono avvicendati una serie di personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno indiscutibilmente lasciato il segno. Anche quest’anno, la casa più spiata d’Italia accoglierà ventiquattro nuovi inquilini, i quali si differenzieranno tra loro per età, professione e personalità. Ecco tutti i nomi delle celebrità che da lunedì prossimo entreranno nelle nostre case per tenerci compagnia.

Il cast ufficiale del GF Vip

Lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale5, verrà trasmessa la prima puntata di uno dei reality show più amati e seguiti dai telespettatori: il Grande Fratello Vip. In questa edizione ci saranno tante novità, ma al timone del programma ci sarà sempre lui, Alfonso Signorini, oramai perfettamente a suo agio nelle vesti di conduttore. Nonostante le vacanze estive, la produzione non ha mai smesso di lavorare, in modo tale da poterci regalare un’edizione stellare con un cast d’eccezione.

Ecco i nomi delle ventiquattro celebrità che lunedì varcheranno la tanto temuta porta rossa della casa di Cinecittà: Ainett Stephens (modella e showgirl); Amedeo Goria (giornalista sportivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta); Alex Belli (fotografo e attore); Andrea Casalino (modello); Francesca Cipriani (showgirl); Soleil Sorge (influencer); Manuel Bortuzzo (nuotatore); Raffaella Fico (showgirl); Jo Squillo (cantante e dj); Katia Ricciarelli (cantante); Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani); Tommaso Eletti (ex concorrente della passata edizione di Temptation Island); Samy Youssef (modello); Sophie Codegoni (modella, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne); Davide Silvestri (attore); Carmen Russo (ballerina); Miriana Trevisan (showgirl); Gianmaria Antinolfi (imprenditore, noto per il breve flirt avuto con Belén Rodriguez); Giucas Casella (illusionista); Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié (nipoti dell’ultimo imperatore d’Etiopia); Manila Nazzaro (conduttrice ed ex Miss Italia) e lo schermitore Aldo Montano.

Un’edizione da non perdere

Siamo tutti in attesa di scoprire le novità della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, ma per fortuna l’attesa è quasi finita! Le due opinioniste d’eccezione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, regaleranno sicuramente grandi emozioni e, con la sapiente guida del padrone di casa Alfonso Signorini, il divertimento è assicurato. Il cast annovera tra i protagonisti personaggi con caratteri e personalità molto diversi tra loro.

Cosa succederà tra Giucas Casella e Francesca Cipriani? Tommaso Eletti riuscirà a riconquistare la sua Valentina o, al contrario, si lascerà andare alla conoscenza con una delle bellissime ragazze che condivideranno con lui l’esperienza? Per scoprire cosa accadrà, non ci resta che restare sintonizzati!