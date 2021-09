Green pass, dal mondo universitario posizione unanime

Green pass, ha fatto discutere il fatto che un noto docente, insieme ad altri sei strutturati ha firmato l’appello contro il green pass nelle università

Ha fatto molto discutere la questione green pass anche nelle università. Un noto e apprezzato docente, il professor Alessandro Barbero, insieme ad altri sei colleghi ha firmato l’appello contro il green pass nelle università. In tal senso ha risposto all’iniziativa l rettore dell’Università del Piemonte Orientale (Upo), Gian Carlo Avanzi: “Ho appreso che il professor Alessandro Barbero, nostro preziosissimo docente, insieme ad altri sei strutturati ha firmato l’appello contro il green pass nelle università.

Green pass e università, è polemica

Rispetto l’opinione dei colleghi e delle colleghe, ma non deve essere confusa con quella della stragrande maggioranza dei docenti, degli studenti, del personale tecnico-amministrativo dell’Università del Piemonte Orientale, favorevole al green pass e fermamente allineata alla prevalenza della ‘libertà collettiva’ su cui si è espressa anche la ministra Maria Cristina Messa”.

Poi il rettore si è soffermato sulla praticità delle verifiche del green pass e sull’obbligo vaccinale sul quale il governo sta facendo delle valutazioni: “Dal primo settembre scorso la verifica del green pass non ha sollevato alcun problema, anche in situazioni complesse come il test d’ingresso di Medicina con circa novecento candidati”.

Così il rettore che aggiunge: “Sull’obbligo vaccinale, come medico direttore del Pronto Soccorso di Novara, ben memore della paurosa situazione di un anno fa, non posso che essere favorevole e, anzi, esortare tutti a vaccinarsi il più presto possibile”.