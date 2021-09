11 settembre, per l’anniversario dell’attentato tutelare gli obiettivi Usa

Domani 11 settembre ricorre il ventesimo anniversario dell’attentato al World Trade Center. In una circolare del capo della Polizia, Lamberto Giannini, l’invito ai prefetti e ai questori: “Anche in relazione alla crisi afghana”, a sensibilizzare “misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi diplomatico-consolari, turistici culturali e commerciali degli Stati Uniti, nonchè di ogni altro sito o obiettivo ritenuto a rischio per la circostanza”.

Nel contempo la circolare raccomanda di “implementare al massimo l’attività informativa” per prevenire illegalità e “garantire l’ordine e la sicurezza pubblica”. Nella circolare viene inoltre segnalato, in relazione a quanto avvenuto in Afghanistan, “l’innalzamento del livello di conflittualità tra vari gruppi terroristici, tesi ad acquisire o a confermare un ruolo di leadership nell’ambito della variegata galassia jihadista”. E la data dell’11 settembre assume dunque “particolare rilevanza alla luce dell’attuale scenario internazionale”.