Perseguita e minaccia un giovane, arrestato un 59enne

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 59 anni accusato di molestie e minacce nei confronti di un ragazzo di 22 anni. Ecco che cosa è successo

Un uomo di 59 anni è finito in manette ad Ascoli Satriano (Foggia) per aver molestato e perseguitato un ragazzo di 22 anni. L’uomo molestava il ragazzo dal 2019, tant’è che il 22enne aveva cominciato a temere per la sua vita e per quella dei suoi cari.

Il giovane, a causa delle molestie subite, aveva cambiato abitudini, tant’è che evitava di uscire solo e fermarsi in zone aperte anche nei dintorni di un’attività commerciale gestita dai suoi cari.

Una volta il persecutore gli aveva sparato contro alcuni colpi di pistola, che poi si è scoperto essere una pistola scacciacani. In seguito lo aveva schiaffeggiato. In altre situazioni, infastidiva i clienti nel locale della famiglia del ragazzo.

Grazie all’inchiesta portata avanti dai carabinieri di Ascoli Satriano, si è giunti all’arresto del 59enne, dopo averlo individuato. Il gip ha poi disposto l’arresto e l’uomo si trova ora in carcere e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.