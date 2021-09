Non accetta la fine della storia: tenta di strangolare la ex, poi la accoltella

Un giovane di 23 anni originario della Libia ha cercato di uccidere la ex compagna accoltellandola. È accaduto a Gorizia

Un giovane di 23 anni, originario della Libia, ha cercato di uccidere la ex perché non accettava la fine della loro relazione. È accaduto a Gorizia, dove i carabinieri hanno arrestato il 23enne, irregolare nel nostro Paese. L’episodio è avvenuto la scorsa domenica, 5 settembre.

Da una prima ricostruzione pare che il giovane, che non accettava la fine della sua storia con la donna, abbia tentato di strozzarla, colpendola con un coltello e ferendola alle mani. La ragazza è tuttavia riuscita a sfuggirgli e a contattare i carabinieri, che sono arrivati subito.

Il giovane è finito in manette e la donna è stata soccorsa. I militari hanno anche sequestrato un coltello con tracce di sangue, occultato all’interno di un mobile e dei vestiti sporchi di sangue. La donna è stata portata in ospedale e il 23enne in carcere a Udine.