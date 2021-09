Covid, Speranza: “Siamo tra i Paesi europei con il minor numero di positivi”

Siamo tra i Paesi dell’Ue con il minor numero di positivi al Covid: lo ha rimarcato il Ministro della Salute, Roberto Speranza

“L’Italia ha numeri del contagio ancora medi perché non sono bassissimi, abbiamo avuto una media nelle ultime settimane che sta intorno ai 6mila casi al giorno. Tra i Paesi dell’Ue siamo quello che ha mantenuto nel mese di agosto un livello anche più basso di altri. Ma il tasso di ospedalizzazione che è molto sotto controllo, 560 persone nelle terapie intensive e poco più di 4 mila ricoverati in ospedale, con gli stessi numeri di casi in altri tempi avremmo avuto una esplosione di ospedalizzazioni“: è quanto ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal Direttore de “La Stampa”, Massimo Giannini, al Festival “Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta”, evento promosso da “Salute”, l’hub tematico del Gruppo Gedi, in corso di svolgimento a Villa Medici a Roma.

A corroborare le esternazioni del Ministro Speranza il report della Fondazione “Gimbe” secondo il quale, nella settimana 1°-7 settembre, i nuovi casi di positività al Covid sono stati 39.511 (-12.5%). Diminuiti anche i casi attualmente attivi e le persone in isolamento domiciliare mentre i decessi sono passati a 417 da 366. Rallenta l’aumento dell’occupazione di posti letto nelle aree mediche e nelle terapie intensive: i dati nazionali si attestano rispettivamente al 7% e al 6%. Tuttavia, la Sicilia oltrepassa, con il 23% e il 13%, entrambe le soglie di guardia, la Calabria, con il 19%, supera di 4 punti il limite per i reparti ordinari mentre la Sardegna quello per le intensive (15%, 5 punti sopra soglia).

Intanto, sono 5.522 i nuovi positivi al Covid accertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, a fronte dei 5.923 del giorno precedente, su 291.468 tamponi processati, e 59 le vittime, contro le 69 della precedente rilevazione, con il tasso di positività che conseguentemente diminuisce leggermente, all’ 1.89% dall’ 1.96% dell’altro ieri. 558 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 6 in meno rispetto al giorno precedente, mentre quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 4.230, 5 in meno rispetto al precedente monitoraggio.