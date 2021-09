Speranza: “O vaccino anti-Covid o nuove chiusure”

Nuovo avvertimento del Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Senza il vaccino e con questi stessi casi saremmo stati costretti a misure restrittive e molto molto limitative”

Il Cda dell’Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco, ha dato il via libera ufficiale alla terza dose di vaccino anti-Covid nel nostro Paese dopo il parere in tal senso espresso ieri pomeriggio dalla Commissione Tecnico-scientifica dell’Agenzia del farmaco. Il Cda, si legge in una nota, “ha approvato l’inserimento nell’elenco dei farmaci previsto dalla legge 648/96 della dose addizionale dei vaccini Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna)”, il che consente di somministrare la terza dose anche se l’autorizzazione originale per i due vaccini prevede due dosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid, niente seconda dose per i vaccinati infettati dopo il 14esimo giorno

Nel parere alla base della decisione la Commissione Tecnica-Scientifica dell’Aifa osserva che “la priorità della campagna vaccinale rimane il raggiungimento di un‘elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente autorizzati per ridurre la circolazione del virus e lo sviluppo di varianti nonché prevenire efficacemente l’insorgenza di patologia grave e di decessi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Obbligo vaccinale, Rasi: “Decisione politica e autonoma. Terza dose non vincolante”

Dunque, il vaccino proprio in quanto è l’unica arma veramente efficace nella lotta contro il famigerato Covid-19 è anche l’unico strumento per scongiurare l’implementazione di misure più stringenti: è quanto ha evidenziato anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal Direttore de “La Stampa”, Massimo Giannini, al Festival “Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta”, evento promosso da “Salute”, l’hub tematico del Gruppo Gedi, in corso di svolgimento a Villa Medici a Roma. “Senza il vaccino e con questi stessi casi saremmo stati costretti a misure restrittive e molto, molto limitative“, ha ammonito il titolare del dicastero della Salute.