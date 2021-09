I contagiati dal Covid oltre il 14esimo giorno dall’inoculazione della prima dose di vaccino, secondo la nuova circolare emessa dal Ministero della Salute, non verranno sottoposti alla seconda

In base alla nuova circolare del Ministero della Salute, coloro che vengono contagiati dal Covid oltre il 14esimo giorno dall’inoculazione della prima dose di vaccino non verranno sottoposti alla seconda: il ciclo vaccinale, infatti, è da considerarsi completato in quanto l’infezione è equivalente alla somministrazione della seconda dose anche se quest’ultima non è comunque controindicata. In merito, il Direttore Generale del Ministero della Salute Giovanni Rezza ha precisato: “In caso di infezione invece entro il 14esimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino la seconda dose andrà effettuata entro i sei mesi dalla data del primo test molecolare positivo”.

Frattanto, via libera alla terza dose di vaccino da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco. In una prima fase la terza dose, il c.d. “booster”, verrà somministrata ai soggetti immunodepressi. Il richiamo andrebbe effettuato dopo almeno 6 mesi per i grandi anziani, gli ospiti delle Rsa e i sanitari a maggiore rischio. Non prevista per ora un’estensione generale.

Covid, niente seconda dose per i vaccinati infettati dopo il 14esimo giorno. Superata quota 80 milioni di dosi somministrate

In Italia sono state somministrate oltre 80 milioni di dosi di vaccino contro il Covid. In particolare, secondo l’ultimo report del Commissario Straordinario per l’Emergenza Sanitaria, Generale Francesco Paolo Figliuolo, sono state iniettate 80.013.442 dosi, l’87.2% del totale di quelle finora consegnate, pari a 91.758.318 (nel dettaglio, 64.700.662 Pfizer/BioNTech, 13.065.086 Moderna, 12.033.783 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.958.787 Janssen). Il 72.74% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale.

Intanto, sono 5.522 i nuovi positivi al Covid accertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, a fronte dei 5.923 del giorno precedente, su 291.468 tamponi processati, e 59 le vittime, contro le 69 della precedente rilevazione, con il tasso di positività che conseguentemente diminuisce leggermente, all’ 1.89% dall’ 1.96% dell’altro ieri. 558 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 6 in meno rispetto al giorno precedente, mentre quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 4.230, 5 in meno rispetto al precedente monitoraggio.