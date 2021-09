Paolo Del Debbio e la dieta miracolosa: come ha fatto il giornalista a perdere oltre 20 kg

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo pronunciato la fatidica frase: “Basta, da domani mi metto a dieta!”, per esprimere la volontà di perdere i chili di troppo accumulati durante le feste o, più semplicemente, per conferire al proprio corpo un aspetto più sano. Rinunciare ai nostri cibi preferiti, si sa, è davvero un’impresa da titani. Una delle cose che di certo può aiutare, oltre a seguire i consigli di un esperto ed evitare di affidarsi a diete improvvisate trovate sul Web, è la nostra forza di volontà. Il conduttore di Rete4 Paolo Del Debbio è stato ed è, senza dubbio, un esempio per tutti coloro i quali vogliano modificare il proprio stile di vita.

I telespettatori del programma d’informazione da lui condotto, Dritto e rovescio, hanno di certo notato il radicale cambiamento della forma fisica del noto giornalista. Paolo, durante un’intervista, ha rivelato il “segreto” della sua dieta, la quale gli ha permesso di perdere oltre 20 kg. Scopriamo insieme le parole del giornalista.

La rinascita di Paolo

Il benessere del nostro corpo si ottiene con alcune piccole attenzioni che, con costanza e un po’ di sacrificio, ci permettono di condurre uno stile di vita sano ed equilibrato. Questo non vuol dire che essere sani corrisponda a trascorrere ore in palestra e nutrirsi esclusivamente di verdura e proteine, bensì a praticare l’attività fisica adatta per ognuno di noi e mangiare di tutto un po’. Dopo un periodo durante il quale ha iniziato a sentirsi affaticato, stanco e spossato, il giornalista Paolo Del Debbio ha deciso che era giunto il momento di cambiare alcune delle sue abitudini.

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Del Debbio ha spiegato quanto segue: “Prima facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco”. In realtà, come ha spiegato lo stesso giornalista, non vi è nessun segreto nella sua trasformazione: “Non è che ho trovato una dieta miracolosa. Ne ho fatto una di buon senso: ho tolto le cose che fanno ingrassare e sono andato di verdure, carne e pesce. Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà”.

Leggi anche—>Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi rivela: “Ritorneremo ad occuparci del caso Denise Pipitone”

Leggi anche—>Paura per Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese vittima di un incidente: ecco cosa è successo

L’attività lavorativa

Paolo Del Debbio, per chi non lo sapesse, non è solo un bravo conduttore, bensì anche un autore televisivo, un ottimo giornalista, un professore e un ex politico.

La prima esperienza televisiva di Paolo risale al 2004, anno in cui ha iniziato a condurre il programma Secondo voi, in onda sulle reti Mediaset. Successivamente, Del Debbio è stato al timone di Quinta Colonna e Dalla vostra parte, quest’ultimo diretto dal suo amico e collega Mario Giordano. Dal 2019 a tutt’oggi, Paolo è alla conduzione di uno dei talk show più seguiti dagli italiani, Dritto e rovescio, in onda ogni giovedì in prima serata, su Rete4.

Come precedentemente accennato, Del Debbio è anche un attento e scrupoloso giornalista: Paolo, infatti, ha scritto per molti anni sul quotidiano Il Giornale; ad oggi, invece, è uno degli editorialisti de La verità e un collaboratore di Panorama.

Per quanto riguarda l’insegnamento, invece, Paolo Del Debbio è un docente a contratto di Etica ed Economia presso l’università IULM di Milano.