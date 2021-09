Paura per Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese vittima di un incidente: ecco cosa è successo

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono diventati finalmente genitori. Hanno accolto nella loro vita la piccola Luna Marì. Nelle ultime ore ci sono stati dei momenti di tensione sul web a causa di un incidente. Ecco cosa è successo al neo papà. Ha dato lui in persona la notizia.

Preoccupazione per Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez finalmente ha ritrovato la felicità accanto ad Antonino Spinalbese. I fan sanno bene che ha sofferto per la fine della storia d’amore con Stefano De Martino. Dopo alcuni flirt, come quello avuto con il futuro concorrente del Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi, ha conosciuto l’hair stylist milanese più piccolo di un paio di anni, ma nonostante tutto è stato in grado di conquistare il suo cuore. Dopo un anno di frequentazione Belen ha annunciato ai follower l’attesa della figlia. In questo modo ha reso padre il suo compagno di vita e ha dato una sorellina al piccolo Santiago. Stanno vivendo un momento bellissimo, ma sfortunatamente la coppia dovuto fare i conti con uno piacevole evento. Gli utenti social hanno notato un particolare del ragazzo, dunque hanno chiesto delle spiegazioni che non sono tardate ad arrivare.

Due costole inclinate a causa di intensi allenamenti

Antonino Spinalbese compare sui social con qualche chilo in meno. I follower più attenti hanno notato questo piccolo dettaglio, quindi hanno iniziato a fare delle domande. La risposta è arrivata prima del previsto: “Dopo aver inclinato due costole, un mese dopo -6 kg”. Precisamente Antonino si è fatto male mentre si stava allenando. Essendosi sottoposto a un’attività fisica intensa, ne ha subito le conseguenze così è stato costretto dai medici a riposare per oltre 30 giorni. Tutti sanno che dedica tanta cura al proprio fisico e per questo trascorre delle ore in palestra. Per fortuna adesso sta bene e potrà riprendere gli allenamenti in compagnia del fidatissimo personal trainer.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, tra i concorrenti della prossima edizione anche l’ex di Belen Rodriguez

Padre a tempo pieno

Tutti sono concordi nel dire che Antonino è un bellissimo ragazzo, del resto ha accanto una delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano. Antonino è molto disponibile con chi lo segue sul web. Non a caso ha rivelato che il suo intento è ingrassare di almeno 10 kg per raggiungere il peso ideale. Nell’attesa di riprendere l’attività fisica, sta dedicando del tempo alla figlia nata lo scorso 12 luglio. Il ruolo di padre gli calza a pennello, in effetti Belen non ha nulla di cui lamentarsi del proprio compagno. Insieme stanno regalando tanto amore alla piccola. I fan della famosa argentina sono contenti che abbia finalmente trovato la serenità accanto a un altro uomo.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, il clamoroso scivolone di Sonia Bruganelli: “Questo concorrente non lo conosco”