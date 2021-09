Ballando con le Stelle, Milly Carlucci l’ha voluta a tutti i costi | Ecco chi è la bellissima, ex di Amici

A breve tornerà in prima serata lo show Ballando con le stelle condotto dalla bravissima e bellissima Milly Carlucci. Secondo fonti attendibili pare che nel cast ci sarà anche una cantante d’eccezione, la quale ha lavorato con Maria De Filippi in uno dei suoi programmi televisivi. Molti avranno già capito di chi si tratta.

Ecco quando inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle da anni appassiona o telespettatori con ciò che propone. Volti noti del mondo dello spettacolo si cimentano nel ballo e possono contare su professionisti d’eccezione. Uno dei tanti è Raimondo Todaro che probabilmente approderà ad Amici della De Filippi per il dispiacere dei fan dello show. Nonostante tutto non mancheranno dei colpi di scena e tante emozioni, dunque non resta che attendere sabato 16 ottobre. In giuria ci saranno Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. Ci saranno anche Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone. Per il momento non si hanno ancora tutti i nomi dei membri del cast di quest’edizione. Quelli certi sono senza dubbio Morgan, Paola Barale e Albano. Inoltre pare che Milly Carlucci sia riuscita a convincere anche Arisa a mettersi alla prova in pista accanto a un professionista.

“La Carlucci scatenata ha fatto di tutto”

La notizia è stata riportata nel sito di Roberto D’Agostino: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa…La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta”. Arisa è una delle cantanti più amate del mondo della musica italiana. Di recente è comparsa nel piccolo schermo nel ruolo di maestra ad Amici. Oltre a essere apprezzata per la sua carriera artistica, ha conquistato tutti con la sua simpatia e bella personalità. I suoi battibecchi con Rudy Zerbi hanno regalato tanti sorrisi al pubblico. come se non bastasse si è mostrata in forma smagliante al punto tale da stregare la vasta platea maschile. Sicuramente farà lo stesso anche in questa nuova avventura televisiva.

Leggi anche -> Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola un ex amore di Belen Rodriguez nel cast

Ex di Belen Rodriguez e una conduttrice nel cast

Oltre ad Arisa un altro che sicuramente darà popolarità ulteriore allo show è il campione di motociclismo Andrea Iannone. Tuttavia su Tvblog è stato riferito che le trattative sono ancora un corso. Se dovessero andare a buon fine, sicuramente anche il pubblico femminile avrà un pretesto in più per restare davanti alla televisione. Per quanto riguarda Caterina Balivo non si cimenterà nel ballo, ma avrà un ruolo inedito. Per ora non si hanno altre informazioni, dunque non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Arisa, capelli rasati e bikini esplosivo: come si è mostrata l’ex di Amici