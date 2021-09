Riconoscete chi è questa bambina? Oggi è una delle cantanti più amate

Cantante amatissima dal grande pubblico televisivo, ex vincitrice di Amici, oggi giudice di X-Factor. Avete capito di chi stiamo parlando?

Carriera di Emma Marrone

Lei è una delle artiste più amate, e seguite sui social con più di 5 milioni di followers, del panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Emma Marrone, qui in uno scatto da piccola. La cantante ha debuttato sul piccolo schermo, da giovanissima nel 2003, nel programma Superstar Tour, vincendolo. Ma il grande successo arriva certamente nel 2010, quando vince la nona edizione del talent di Canale 5, Amici. Nel 2012, dopo il secondo posto dell’anno precedente in coppia con i Modà, vince il Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno e, con lo stesso singolo, parteciperà all’Eurovision Song Contest di quell’anno.

Nel giugno scorso, è uscito il brano Che sogno incredibile, in coppia con Loredana Bertè, dopo il successo di inizio anno di Pezzo di cuore, in coppia con l’amica Alessandra Amoroso. Ma non solo musica per Emma Marrone. Dallo scorso anno, infatti, è giudice di X-Factor ed è stata confermata anche per questa edizione.

Leggi anche —–> Alessandra Mussolini, che fine ha fatto il marito? Cosa fa oggi

Vita privata di Emma Marrone

La cantante ha avuto una chiacchieratissima storia d’amore con il ballerino e conduttore – all’epoca anche suo collega ad Amici – Stefano De Martino. I due si lasciarono dopo due anni di relazione, e l’attuale conduttore di Tutto è possibile, iniziò una storia d’amore con Belen Rodriguez. Nel 2013, Emma Marrone, viene paparazzata a Gallipoli, in vacanza, con l’attore Marco Bocci. I due hanno avuto però un breve flirt.

Leggi anche —–> Pomeriggio 5, meno trash e più approfondimento: come è cambiato il programma di Barbara D’Urso

In seguito, la cantante, è stata accostata ad altri flirt, mai però confermati dai diretti interessati. Come quello con il fratello di Marco Borriello, Fabio, anche lui ex calciatore, o Nikolai Danielsen, noto modello. In un’intervista di qualche mese fa, rilasciata a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, la cantante ha dichiarato: “Sono single, sono in uno stato di grazia. Ho trovato un equilibrio meraviglioso. Mi sono resa conto che lasciarsi amare è più complicato di tutto il resto“.