Uomini e Donne, duro attacco di Valentina Autiero: “Quanta ipocrisia”

Uomini e Donne è il programma che a breve tornerà in onda subito dopo la soap opera spagnola Una Vita per regalare tante emozioni al pubblico italiano. Di recente l’ex dama Valentina Autiero sta facendo parlare di sé per uno sfogo che ha fatto sul web sulle coppie nate nello studio. Ecco cosa ha detto.

Le dichiarazioni di Valentina Autiero

I fan ricorderanno senza dubbio il percorso che Valentina Autiero ha fatto nel programma di Maria De Filippi. Purtroppo non ha avuto delle storie d’amore a lieto fine per vari motivi. Nell’ultima edizione è andata via mano nella mano con Germano Avolio, ma le cose non sono andate bene. La De Filippi le aveva consigliato di prendersi del tempo prima di rimettersi in gioco e così ha fatto. Non si sa se tornerà nello studio, fatto sta che di recente ha fatto delle dichiarazioni su alcuni partecipanti. Essendo nota per non avere peli sulla lingua, neanche stavolta ha fatto eccezione. Ecco le parole che ha condiviso sul web.

Critiche per Gemma e le coppie nate nello studio

Per il momento Valentina ha confessato che non farà ritorno nel programma, anche se non esclude qualche cambiamento in futuro. Se dovesse presentarsi qualche cavaliere interessante, non esiterà a contattare la redazione per avere una possibilità. Poi la sua attenzione si è focalizzata su Gemma Galgani e sul fatto che si sia rifatta il seno con la speranza di poter trovare un uomo. “Magari vestita farà un bell’effetto”, probabilmente il suo commento non passerà inosservato e la diretta interessata potrebbe a breve replicare. Subito dopo ha parlato delle coppie che sono nate grazie a quest’esperienza televisiva. A parer suo molte sono finte perché alla base di tutto ci sarebbe solo il desiderio di popolarità. I suoi follower ricorderanno senza dubbio della critica fatta all’ex tronista Samantha Curcio: “Quanta ipocrisia in questa ragazza…ora se uno non ha affrontato alcuni problemi non sarà mai in grado di affrontarli…lei è superiore e più brava perché ha sofferto, no vabbè!”. Al termine del suo percorso televisivo ha scelto Alessio Ceniccola, ma il momento dei petali rossi non ha emozionato per niente la dama.

Leggi anche -> Uomini e Donne, la nuova tronista Andrea Nicole e il suo primo incontro con Maria De Filippi: “Non me l’aspettavo”

“Facevano finta di litigare”

Inoltre Valentina ha voluto esprimere un tuo parere anche su Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. I due hanno deciso di provare e hanno trascorso le vacanze estive in varie località, tra cui Ibiza. Qualche settimana fa l’uomo annunciato che il rapporto non è decollato come sperava. “Avevo preannunciato che era tutto studiato. Facevano finta di litigare”, ecco cosa aveva detto Valentina quando assisteva alle loro discussioni al centro dello studio.

Leggi anche -> Uomini e Donne, dal trono classico alla politica: ex tronista scende in campo accanto a Matteo Salvini