Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati? L’indizio social insospettisce i fan

Come vanno le cose tra la coppia formata da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? A giudicare dagli indizi social la storia d’amore sarebbe giunta al capolinea. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’indizio social

Influencer, figlia d’arte, Aurora Ramazzotti è certamente una delle stelle nascenti del piccolo schermo. Nella scorsa stagione televisiva ha debuttato in tv come inviata de Le Iene, al tempo condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. La figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, che vanta su Instagram oltre 2 milioni di followers, debutterà presto alla conduzione al fianco di Alvin. Aurora, infatti, sta registrando alcune puntate di una trasmissione che andrà in onda nel 2022 su Italia Uno, ma sulla quale vige il massimo riserbo.

Negli ultimi tempi, però, i tantissimi fans di Aurora Ramazzotti non hanno potuto non notare un dettaglio social importantissimo. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, non pubblica da diverso tempo scatti in compagnia del suo fidanzato, Goffredo Cerza. I due si sono lasciati?

Cosa sta accadendo alla coppia?

Ad inizio estate, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti hanno trascorso alcune vacanze in barca con l’amica Sara Daniele, figlia del grande e compianto Pino. Ma, da allora, nessuno scatto. Anzi, come ha fatto notare il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, Cerza non mette più like a nessun post di Ramazzotti.

Piccoli segnali, certo, ma che per una coppia da sempre molto affiatata, e attiva sui social, potrebbero significare molto. Aurora Ramazzotti, come ha spiegato lei stessa in questi giorni, è impegnata negli studi televisivi del suo nuovo programma. Ma non ha commentato la notizia della presunta rottura con il suo compagno. Allo stesso modo, Cerza non ha rilasciato dichiarazioni.