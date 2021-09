Un Posto al Sole, anticipazioni giovedì 9 settembre: un incontro inaspettato per Rossella

Come di consueto anche nella prima serata di giovedì 9 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sulle avventure che vivranno gli inquilini di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera di maggiore successo in Italia con all’attivo 26 stagioni per un totale di 5767 puntate che da più di 20 intrattengono un folto pubblico di appassionati a casa. La serie ambientata a Palazzo Palladini è inoltre unica nel suo genere poiché nel corso del tempo è riuscita ad affiancare agli intrecci amorosi e ai misteri della trama importanti tematiche di rilevanza sociale come le discriminazioni, le dipendenze e il bullismo.

Un po’ di svago per Rossella

Rossella, dopo aver concluso il percorso di studi conquistando un meritato 110 e lode, ha intenzione di distrarsi un po’ e dedicare del tempo a se stessa non lasciandosi coinvolgere dalla vicinanza tra Patrizio e Clara che potrebbe turbarla. Vittorio, visto il successo ottenuto dall’amica, le proporrà di uscire per una serata all’insegna dello svago. Ma le anticipazioni ci rivelano che la situazione potrebbe prendere una direzione decisamente inaspettata, soprattutto per Rossella.

Un incontro inaspettato

Infatti Rossella durante la sua uscita con Vittorio incontrerà un giovane e affascinante ragazzo. I due, attratti l’una dall’altro, si lasceranno trasportare dal momento e cominceranno a baciarsi in maniera appassionata. Sfortunatamente la giovane scoprirà che il ragazzo sarà il medico che l’affiancherà nella preparazione del corso di specializzazione. Questo potrebbe essere un guaio in grado di mettere a repentaglio la carriera di Rossella. Come si evolverà questa situazione?

Renato si trova in una brutta situazione

Renato, dopo averci pensato a lungo, ha deciso di rivelare a Niko un segreto decisamente importante. E subito dopo il Poggi deciderà di confessarlo anche alla Polizia. L’uomo infatti ammetterà di aver incontrato Susanna la sera della sua aggressione. Questa rivelazione spingerà gli inquirenti a accusare Renato. Riuscirà l’uomo a scagionarsi dalle accuse?