Lucio Battisti, ricordate sua moglie e musa Grazia Letizia Veronese? Eccola oggi

Curiosità sulla vita privata e la carriera di Grazia Letizia Veronese, moglie di Lucio Battisti. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera di Grazia Letizia Veronese

Lui è stato uno dei più grandi artisti della musica italiana, tutt’oggi ineguagliabile sono diversi aspetti. La sua musica e la sua poesia hanno attraversato intere generazioni. Stiamo parlando del grande, e compianto, Lucio Battisti. Ma ricordate sua moglie? Lei si chiama Grazia Letizia Veronese e, dalla scomparsa di Battisti avvenuta il 9 settembre del 1999, si è allontanata dal mondo dello spettacolo. Nata a Limbiate, nella Brianza, classe ’43, Veronese ha mosso i primi passi nel mondo della musica nel Clan Celentano, come segretaria di Miki Del Prete.

Negli anni è diventata, oltre che musa di Lucio Battisti, anche paroliera del cantante, con lo pseudonimo di Velezia. È stata lei a scrivere, ad esempio, il grande successo E già, del 1982, primo singolo di Battisti dell’era post-collaborazione con Mogol. Seguirà la collaborazione nella stesura dei testi degli album Don Giovanni, dell’86, e L’apparenza, del 1989.

La storia d’amore tra i due

Lucio Battisti e Grazie Letizia Veronese si sono incontrati per la prima volta nel 1968, durante il Festival di Sanremo di quell’anno. Battisti era in gara con il brano La farfalla impazzita. Come hanno raccontato in seguito, quell’occasione fu un vero e proprio colpo di fulmine. L’anno successivo, convolarono a nozze nel settembre.

La coppia ha avuto un figlio, Luca Carlo Filippo, nato nel marzo del 1973. Luca risiede a Rimini con sua madre e vivono una vita lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Il figlio di Lucio Battisti, dopo aver tentato la strada del cantautorato con uno pseudonimo, oggi lavora come tecnico del suono.