Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, volano gli stracci tra i due: la cantante furiosa per la decisione del suo ex compagno

Le tensioni tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio pare continuino ad acuirsi: le ultime notizie sul cantante partenopeo si dice abbiano fatto infuriare ancora di più la sua ex compagna e madre del figlio Andrea.

La relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è ormai ampiamente conclusa. I due cantanti, che sono stati legati per diverso tempo, erano riusciti a superare una prima crisi, ma qualche mese addietro hanno deciso di ufficializzare la separazione. La Tatangelo ha cercato in ogni modo di rimanere lontana dal gossip, nonostante si parlasse sin da subito di un flirt con il collega Livio Cori, mentre D’Alessio ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il cantante napoletano, infatti, non ha esitato ad uscire allo scoperto con la nuova compagna, Denise Esposito, più giovane di lui di più di 20 anni. Ma a suscitare scalpore tra gli appassionati di gossip è stata la gravidanza inaspettata: la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio, infatti, è in dolce attesa e si sussurra che Anna Tatangelo non abbia affatto preso bene la scelta dell’ex compagno di diventare papà per la quinta volta.

Le scelte di Gigi D’Alessio e la furia della Tatangelo

Solo un mese fa, infatti, il settimanale Chi pubblicava gli scatti che ritraevano Gigi D’Alessio mentre baciava il pancino di Denise Esposito.

La notizia della nuova paternità del cantante partenopeo fece strabuzzare gli occhi ai fanatici del gossip, mentre pare che Anna Tatangelo non abbia preso benissimo lo scoop.

La cantante, che è stata legata per anni a D’Alessio e dal quale ha avuto un figlio, Andrea, non avrebbe gradito la decisione di Gigi.

Il fatto di aver appreso tutto dai giornali avrebbe fatto andare su tutte le furie l’interprete di Sora che, stando alle ultime indiscrezioni, pare abbia dovuto ingerire un altro rospo.

Secondo quanto spifferato dal sito Dagospia, Gigi D’Alessio avrebbe deciso di trasferirsi a Napoli per stare più vicino alla nuova compagna lasciando, così, la villa romana dove ha vissuto per anni con la Tatangelo.

Anna, dunque, non avrebbe preso bene la decisione dell’ex compagno di allontanarsi da Roma e, quindi, dal figlio Andrea, per stare più vicino alla nuova fidanzata e ai figli Claudio, Ilaria Luca, nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato.

Anna Tatangelo, la vita dopo Gigi D’Alessio

Così come Gigi D’Alessio, tuttavia, anche Anna Tatangelo si è ricostruita una nuova vita insieme al collega Livio Cori.

Dopo settimane di indiscrezioni, infatti, anche la cantante è uscita allo scoperto con il nuovo compagno e, intervistata, non ha esitato a commentare la fine della relazione con D’Alessio.

“È ovvio che non ho solo dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire – ha rivelato lei a Intimità – . Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo”.

“Fino a poco tempo fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva sempre messo in primo piano”, ha aggiunto.