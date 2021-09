Il Paradiso delle Signore, anticipazioni giovedì 9 settembre: Rocco e Maria sono pronti a fuggire

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e alla fine del riassunto degli episodi precedenti su Rai 1. In attesa delle nuove puntate ecco alcune anticipazioni sulle avventure che i protagonisti vivranno nel primo pomeriggio di giovedì 9 settembre.

Il Paradiso delle Signore è una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni. A confermarlo anche l’arrivo di una sesta stagione che sembra essere molto attesa da parte del pubblico a casa, curioso di scoprire quali nuovi eventi i protagonisti si troveranno ad affrontare. La messa in onda delle nuove puntate è prevista a partire da lunedì 13 settembre.

L’addio di Marta

Marta, dopo un periodo fatto di indecisione e idee poco chiare che ha provocato non poche preoccupazioni a Adelaide e Umberto, ha finalmente deciso di lasciare Milano e accettare la proposta della Sterling. In occasione della sua partenza, la giovane ha organizzato una cena di famiglia per salutare tutti e una volta conclusa ha passato la notte in compagnia di Vittorio. Inoltre Marta ha anche affidato una lettera a Gabriella dicendole di leggerla a tutti i dipendenti del Paradiso ma solo quando lei sarà già partita.

La fuga di Rocco e Maria

La situazione tra Maria e Rocco si fa sempre più complessa. Infatti la giovane ha provato a chiedere l’aiuto di Giuseppe per convincere il padre ma non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo Rocco è venuto a conoscenza dell’ultimatum imposto dal padre alla sua amata. Per questo motivo il giovane proverà a organizzare una fuga in compagnia di Maria in modo da poterla sposare e vivere serenamente con lei. Purtroppo però, le cose non andranno come sperato.

Il piano di Fiorenza

Fiorenza non ha intenzione di mollare, la donna infatti vuole riconquistare il suo ruolo da vicepresidentessa al Circolo e vendicarsi di Ludovica. Per questo motivo, una volta scoperta la relazione della ragazza con Marcello, decide di corrompere un giornalista di gossip per seguire i due innamorati e far pubblicare un articolo sul legame sentimentale tra la contessina e l’ex galeotto. Tuttavia i due giovani scopriranno il losco piano di Fiorenza facendolo fallire miseramente.