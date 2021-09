Una Vita, anticipazioni giovedì 9 settembre: Felipe vuole la sua vendetta

Scopriamo insieme alcune anticipazioni dell’episodio di Una Vita che andrà in onda nel primo pomeriggio di giovedì 9 settembre su Canale 5.

Telenovela spagnola in onda dal 2015, Una Vita in poco tempo ha conquistato milioni di telespettatori diventando una delle serie di maggiore successo degli ultimi anni grazie alle avvincenti trame e alle coinvolgenti storie d’amore dei protagonisti.

La vendetta di Genoveva

La vendetta di Genoveva nei confronti di Felipe procede a gonfie vele. La Dark Lady, dopo aver accusato il marito di uno stupro grazie all’aiuto di Laura, si è intrufolata nello studio dell’Alvarez-Hermoso per sottrargli delle lettere scritte dall’ormai defunta Marcia. L’obiettivo della Salmeron è quello di far perdere la testa all’avvocato spedendogli delle missive scritte dalla Sampaio.

Le lettere di Marcia

La donna con impegno e dedizione è riuscita ad imitare alla perfezione la scrittura di Marcia e a spedire le missive a Felipe, il quale, come previsto, perderà la testa e vivrà nuovamente il dolore provato per la scomparsa della sua amata. L’uomo preso dalla rabbia brucerà le lettere inviategli e cambierà la serratura di casa iniziando a progettare la vendetta nei confronti della Dark Lady.

Il piano di Felipe

L‘Alvarez-Hermoso sa perfettamente di dover progettare un piano accurato nei minimi dettagli per riuscire ad ingannare Genoveva. Per questo motivo l’uomo deciderà di provare a riconquistare la fiducia della moglie chiedendole scuse per il trauma causatole e mostrandosi docile nei suoi confronti. Inoltre per farsi perdonare le proporrà di farle da avvocato e prendere le sue difese in aula, convinto che questo possa dargli un vantaggio. Nonostante ciò la Dark Lady confermerà di essere un osso duro e non cederà alla proposta del marito, sicura che si tratti di una trappola.