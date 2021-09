Tutti ricorderanno una delle love story più importanti del mondo dei vip, quella tra Elisabetta Canalis e George Clooney. Ecco svelati i veri motivi dell’addio.

Il pubblico italiano ha conosciuto ed imparato ad apprezzare il talento e la bellezza della sarda Elisabetta Canalis, quando insieme a Maddalena Corvaglia, nel lontano 2002 sono state le veline di Striscia la Notizia. La coppia della bionda e la mora, sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, hanno fatto storia e sono state il duo più riuscito di veline del programma.

Dopo aver spiccato il volo a Striscia la Notizia, la showgirl sarda, elogiata per bellezza mediterranea e prestanza fisica, è entrata nella rosa delle donne italiane più affascinanti del panorama del mondo dello spettacolo.

Corteggiatissima la Canalis, in passato, è stata capace di far breccia nel cuore del più importante latin lover del mondo, nonché uno degli uomini più affascinanti del pianeta, George Clooney. La loro love story nel 2009 ebbe un bagno di consensi fino a quando, però, la favola d’amore si è conclusa.

Quali sono stati i motivi dell’addio tra i due ex fidanzati? Scopriamo insieme la verità.

Elisabetta Canalis e George Clooney: il vero motivo dell’addio

Dopo ben due anni di fidanzamento, la coppia formata da Elisabetta Canalis e l’attore hollywoodiano George Clooney si è conclusa nel 2011. Nonostante siano passati ben dieci anni, il pubblico ancora conosce bene i motivi che hanno portato la parola fine alla loro relazione.

Ai tempi la notizia della fine della storia Canalis – Clooney arrivò con un comunicato da Londra in cui si dava notizia solo della conclusione, senza troppe spiegazioni e nessun chiarimento. In quel comunicato la coppia spiegava solo che i motivi della rottura erano strettamente personali e si chiedeva il massimo riserbo e la massima privacy.

Notizie ufficiose, ad oggi, informano che, secondo i rumors il problema tra i due era stata l’inconciliabilità dei due mondi di provenienza: a quanto pare sembra che Elisabetta non si sentiva molto a suo agio nell’ambiente hollywoodiano frequentato da Clooney.

Un altro grande scoglio nella ex coppia sembra essere stata anche la forte differenza d’età, visto che la Canalis ai tempi della loro relazione lei aveva appena trentadue anni mentre l’affascinante Clooney aveva cinquant’anni.

I dolci ricordi della Canalis e di Clooney

L’unica volta in cui la Elisabetta Canalis si era sbilanciata su questa storia del passato è stato quando venne intervistata da Bruno Vespa, puntualizzando il suo affetto e la stima per l’ex Clooney ma definendolo come una sorta di amore tra padre e figlia.

Anche George Clooney si è espresso sulla sua ex nel 2013 raccontando un dolce ricordo che ha della Canalis. Ha raccontato: “Non la conoscete lei, è la donna che mi ha fatto più ridere in assoluto”.

Oggi le vite dei due divi hanno intrapreso strade diverse e portano avanti con felicità le loro vite, in modo separato. Sicuramente sia Elisabetta che George si portano nel cuore e si ricordano con stima.