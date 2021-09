Raimondo Todaro rompe il silenzio sull’amore: “È lei l’unica donna della mia vita”

L’ex ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, nel corso di un’intervista, ha parlato della sua vita privata. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Raimondo Todaro

Lui è uno dei ballerini più amati dal grande pubblico televisivo, protagonista per diversi anni di Ballando con le Stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Stiamo parlando chiaramente del ballerino Raimondo Todaro. Della sua carriera sappiamo molto, mentre il ballerino ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Ma in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Todaro ha parlato della persona più importante della sua vita.

Ha spiegato il ballerino: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”. La piccola Jasmine, nata nell’ottobre del 2013, è figlia di Raimondo Todaro e della collega – ballerina professionista di Amici – Francesca Tocca. I due sono convolati a nozze nel 2014 ed hanno ufficializzato la loro separazione nel 2019.

Il futuro di Raimondo Todaro

Nei giorni scorsi ha tenuto banco la querelle social tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci sull’addio – improvviso a detta della conduttrice – del ballerino a Ballando con le Stelle. Stando ai recenti rumors, Todaro dovrebbe approdare alla corte di Maria De Filippi ad Amici, dove ritroverebbe anche la sua ex moglie.

Ma al momento manca l’ufficialità. In alternativa, non è escluso, un nuovo spazio televisivo, magari alla conduzione. Oppure, in alternativa, la partecipazione di Raimondo Todaro ad un reality, come Pechino Express. Ad ogni modo, conosceremo il futuro lavorativo del ballerino nei prossimi giorni.