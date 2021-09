Tommaso Eletti e il vero motivo dietro il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip: “Ho accettato perché…”

I concorrenti sono carichi e il cast è al completo: tutto è pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà lunedì 13 settembre in prima serata su Canale5. Come ogni anno, Alfonso Signorini e la sua troupe hanno scelto ventiquattro personaggi i quali, all’interno della casa, regaleranno senza dubbio divertimento ed emozioni a tutti noi telespettatori. Uno dei futuri concorrenti del reality è Tommaso Eletti, reduce dalla partecipazione a un altro programma televisivo di grande successo, Temptation Island.

Tommaso Eletti varcherà la porta rossa grazie al suo temperamento e alla personalità “leggermente” sopra le righe che tutti noi abbiamo avuto l’occasione di constatare durante il suo percorso a Temptation Island. Cosa combinerà il ragazzo all’interno della casa? E soprattutto, per quale motivo Tommaso ha accettato di partecipare al reality? Scopriamo insieme quali sono state le sue affermazioni a riguardo.

Giovane, ma con le idee chiare

Dopo essere stato uno dei protagonisti più criticati e contestati dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso Eletti non ha indugiato neanche un secondo di fronte alla possibilità di partecipare al Grande Fratello. Di certo non deve essere facile, specie per un ragazzo così giovane, essere così mediaticamente esposto da un momento all’altro, ma del resto… il fine giustifica i mezzi!

Tommaso, infatti, ha di recente rilasciato un’intervista a Tv, sorrisi e canzoni nella quale ha spiegato il motivo che l’ha spinto ad accettare subito la proposta di Alfonso Signorini. Il ragazzo ha svelato che il suo sogno nel cassetto è quello di diventare, un giorno, un attore famoso, ragione per la quale la partecipazione al Grande Fratello Vip sarebbe un ottimo trampolino di lancio per la sua futura carriera. Tommaso, inoltre, afferma anche di essere un ottimo cuoco, qualità che, insieme a tante altre, gli piacerebbe poter mostrare al pubblico a casa e ai suoi futuri coinquilini. Giovane, sì… ma molto determinato e con le idee chiare!

Un viaggio nei sentimenti finito male

Chi ha seguito il suo viaggio nei sentimenti saprà benissimo che l’esperienza di Tommaso Eletti a Temptation Island, intrapresa con la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, non ha avuto il risultato sperato. La coppia, infatti, durante un falò di confronto anticipato, ha deciso di mettere un punto alla relazione.

Dopo la fine della storia con Valentina, Tommaso ha intrapreso una conoscenza con la single Giulia, con la quale aveva instaurato un rapporto molto intimo già all’interno del programma. Il loro flirt, tuttavia, è durato ben poco, e dopo le due esperienze sentimentali andate male, Eletti è pronto per concentrare tutte le sue energie sul suo futuro e la sua carriera.