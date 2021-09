Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi rivela: “Ritorneremo ad occuparci del caso Denise Pipitone”

Sta per iniziare una nuova stagione di Quarto Grado, a tal proposito, Gianluigi Nuzzi ha raccontato su Tv Sorrisi e Canzoni di cosa si occuperanno, dal caso Denise Pipitone a quello della vigilessa del bresciano, ecco i prossimi argomenti della trasmissione di Rete 4.

Quando ripartirà il programma?

Dal marzo del 2010, Quarto Grado è diventato un appuntamento fisso del palinsesto di Rete 4, trattando argomenti di cronaca nera attraverso indagini e parere degli esperti. Le prime 4 edizioni vennero condotte da Salvo Sottile, in compagnia di Sabrina Scampini, mentre dalla quinta in poi il padrone di casa è diventato Gianluigi Nuzzi, giornalista e scrittore milanese, assistito alla conduzione del talk da Alessandra Viero, ad eccezione dell’ottava stagione, in cui era a fianco di Elena Tambini.

Arrivata alla 13esima edizione, la trasmissione è stata confermata e partirà il 10 settembre, divenendo appuntamento di ogni venerdì sera su Rete 4. Ancora una volta, alla conduzione di Quarto Grado vi saranno Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, pronti a ripartire per una nuova avventura, affrontando casi storici a quelli più recenti.

Le parole di Gianluigi Nuzzi

Intervistato dal noto settimanle Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista si è riposato nelle ultime settimane con i propri figli, ma con la testa alla preparazione della nuova edizione di Quarto Grado, la quale verrà condotta da Nuzzi per la nona volta di fila. Il diretto interessato ha poi parlato dei prossimi argomenti della trasmissione, dichiarando: “I gialli classici non mancheranno, a partire da Denise Pipitone, ma affronteremo casi nuovi come quello accaduto a Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta nel bresciano“.

Sulle tematiche da trattare, il giornalista ha affermato come i casi affrontati siano dovuti a situazioni dubbie, in cui domina l’incertezza e di insistere sui bruttisimi episodi di femminicidio, dove si auspica possa esservi un cambio di mentalità. Oltre all’esperienza di Quarto Grado, prosegue l’attività di scrittore per Gianluigi Nuzzi, il quale ha dichiarato di avere due progetti a cui sta lavorando, senza dimenticare la docu-fiction su Papa Ratzinger e le sue clamorose dimissioni.