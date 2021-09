Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro attacca la conduttrice Rai: “Lei non vorrei trovarla mai nella Casa”

Manila Nazzaro è pronta per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e, proprio durante il provino per il reality, non ha esitato a lanciare una sonora stoccata ad una delle sue acerrime rivali.

Miss Italia 1999, Manila Nazzaro ha iniziato a lavorare sul piccolo schermo dopo la vittoria della fascia di più bella del Paese. Dopo una serie di esperienze in Rai – una tra le più importanti la partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia dal 2014 al 2017 – la modella ha deciso di dedicare del tempo alla costruzione di una famiglia e ai figli.

Dopo una lunga pausa, la Nazzaro è tornata in tv scegliendo di entrare a far parte del cast di Temptation Island in coppia con il compagno Lorenzo Amoruso. Amatissima dal pubblico da casa, Manila ha deciso di rimettere piede negli studi televisivi e Alfonso Signorini le ha fatto una proposta alla quale non ha saputo rinunciare: entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Dal prossimo 13 settembre, dunque, la ex Miss Italia varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà e la diffusione del suo provino ha già fatto molto discutere per alcune dichiarazioni al vetriolo nei confronti di una collega, Caterina Balivo.

Manila Nazzaro e l’antipatia verso Caterina Balivo

“Chi non vorresti mai trovare nella Casa?”, hanno chiesto gli autori del Grande Fratello Vip a Manila Nazzaro che, senza troppi giri di parole, ha fatto un nome che forse nessuno si aspettava.

“Chi non vorrei mai trovare dentro Casa? Caterina Balivo – ha sentenziato la nuova concorrente del reality di Canale 5 – . E va beh, simpatie e antipatie ci sono”.

Le dichiarazioni della Nazzaro hanno fatto il giro della rete, il suo video di presentazione è stato uno dei più visualizzati e in tanti hanno iniziato a domandarsi da dove nascesse la profonda antipatia tra le due colleghe ed ex concorrenti di Miss Italia.

Molto probabilmente, l’astio tra le due è nato proprio ai tempi di Salsomaggiore Terme, quando Manila Nazzaro venne eletta Miss Italia 1999 e Caterina Balivo si classificò al terzo posto.

Manila Nazzaro e Caterina Balivo, perché non si amano

A spiegare i motivi dell’antipatia nei confronti di Caterina Balivo è stata proprio Manila Nazzaro che, in una intervista precedente il Grande Fratello Vip, espresse il suo disappunto verso la collega.

“Durante il concorso non abbiamo mai legato – aveva precisato la ex Miss Italia – . Io sognavo di diventare una conduttrice mentre lei voleva fare la giornalista”.

Il percorso professionale della Balivo e della Nazzaro, tuttavia, è stato differente rispetto ai presupposti di entrambe.

“Lei è stata più fortunata di me e ha saputo fare le scelte al momento giusto – aveva commentato ancora la Nazzaro – . Io ho preferito a inizio carriera il matrimonio e la maternità, lei invece certe scelte le ha fatte a carriera avviata”.

A tali dichiarazioni, per il momento, Caterina Balivo non ha replicato, ma tanti si attendono un confronto tra le due nella casa del Grande Fratello Vip.