Uomini e Donne, cicogna in arrivo per ex tronista: “Sono una ragazza fortunata”

Il suo trono ha appassionato milioni di telespettatori e oggi a distanza di due anni la sua felicità esplode sui social, grazie al pancione che mostra orgogliosa ai suoi fan. Di chi stiamo parlando?

Ex tronista amatissima

Il suo percorso a Uomini e Donne è andato liscio come l’olio e si è concluso senza troppi intoppi ma Giulia Quattrociocche ha trovato l’amore fuori dalle telecamere e fuori dal contesto televisivo. Tutti si ricorderanno che è apparsa negli studi di Canale 5 qualche stagione fa, con il suo modo di fare semplice e senza fronzoli.

La simpatia di Giulia in breve tempo conquistò il pubblico del dating show di Maria De Filippi e il suo viaggio dei sentimenti all’interno del programma, fece battere forte il cuore agli appassionati, anche se poi alla fine non si è concluso come nelle migliori favole.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon un amore non decollato

Giulia Quattrociocche infatti trovò un’intesa speciale con il corteggiatore Daniele Schiavon, che diventò praticamente la sua scelta. In molti credevano nella coppia: entrambi romani, belli, solari e con la battuta facile ma una volta fuori dal programma, le cose cominciarono a non andare come si sperava. I due infatti ad un certo punto hanno deciso di chiudere la loro relazione.

“Le cose non sono andate. Non c’è stato alcun tradimento ma una serie di circostanze che ci hanno allontanato. […] Io sono rimasto sempre uguale ma dopo che lei si è fatta Instagram abbiamo iniziato a non avere tempo per noi. Inizio a leggere che l’ho tradita e si è rotta la fiducia. Ma non è che se vado a ballare, voglio tradirti. Quando manca la fiducia non si può fare nulla”.

Furono queste le parole di Schiavon quando annunciò la rottura con Giulia sui social.

Una ragazza fortunata

Tuttavia la romana non ha voluto rinunciare al suo sogno d’amore e più tardi, quando era ormai ben lontana dalle luci della ribalta della televisione, attraverso il suo account Instagram, fece sapere di aver trovato qualcuno che le fa battere forte il cuore, un ragazzo lontano dallo show business, di nome Manuel.

Proprio recentemente proprio attraverso il suo account Instagram la bella Giulia ha deciso di condividere la sua immensa felicità, perchè proprio con Manuel metterà su famiglia.

“Sono una ragazza fortunata perché non c è niente che ho bisogno.” E’ la didascalia che accompagna la foto tenerissima che la ritrae assieme al suo Manuel e con l’esito di un’ ecografia in mano. Il ragazzo che diventerà il padre del suo bambino le bacia la pancia, che presto diventerà grande, proprio per evidenziare che la Quattrociocche sarà mamma.