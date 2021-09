Amici, Alessandra Celentano spiazza i fan: “Ecco i miei capelli al naturale!” [FOTO]

La professoressa di danza e protagonista di Amici, Alessandra Celentano, ha mostrato ai suoi fans i suoi capelli al naturale. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il post di Alessandra Celentano

Lei è una delle grandi protagoniste e storica insegnante di danza del talent ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. Stiamo parlando chiaramente di Alessandra Celentano. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, la Celentano ha spiazzato i suoi tantissimi followers con un selfie. Particolarità? I capelli, come spiega la stessa professoressa di danza: “I miei capelli al naturale!”

Lo scatto ha riscosso un certo successo. Sono tanti, infatti, i complimenti e i likes dei followers, ma anche chi chiede ad Alessandra Celentano di lasciare i suoi capelli al naturale e non optare per un liscio. Durante il programma, specie nelle puntate del Serale, siamo abituati a vedere la professoressa di danza con pettinature molto diverse.

Il racconto di Alessandra Celentano

In un’intervista di qualche tempo fa, Alessandra Celentano ha rivelato di avere un problema fisico che le impedisce, di fatto, di continuare a danzare. Si tratta della sindrome dell’alluce rigido, particolarmente dolorosa e frequente tra le ballerine.

La professoressa di Amici ha raccontato che gli antidolorifici prescritti non hanno sortito l’effetto sperato. Per tale motivo, ad ogni modo, è sempre più raro vedere Alessandra Celentano mostrare in prima persona i passi o una coreografia richiesta agli allievi di Amici. Intanto Celentano si prepara per la nuova stagione del talent ed ha già punzecchiato Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le Stelle, corteggiato da Maria De Filippi. Con l’addio di Lorella Cuccarini sarà lui a doversela vedere con la professoressa di danza?