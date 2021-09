Grande Fratello Vip, avete mai visto la compagna di Alex Belli? Chi è la bellissima Delia

Alcuni la conosceranno solo per la sua recente partecipazione a Temptation Island, altri grazie alla sua storia d’amore con l’attore Alex Belli, ma Delia Duran, la bellissima attrice e modella venezuelana, è molto più di tutto questo.

Al giorno d’oggi, purtroppo, le donne hanno da percorrere ancora molta strada prima di riuscire a essere valutate per le proprie capacità. La bellezza è una fortuna e un dono di natura, certo, ma spesso si commette l’errore di etichettare come nullafacente o “soprammobile” una donna solo perché è bella, come se possedere un bell’aspetto fosse un limite all’intelligenza e al talento. Come dicevano Jo Squillo e Sabrina Salerno: “Oltre le gambe c’è di più!”. Scopriamo insieme, dunque, chi è Delia Duran.

Vita privata

Prima di incontrare Alex, l’amore della sua vita, Delia Duran è stata sposata con un altro uomo. La modella ha spesso parlato della sua precedente relazione anche in televisione, rivelando nei salotti di Barbara D’Urso quanto fosse stato difficile il rapporto con il suo ex marito, da lei stessa definito come un uomo violento. L’incontro con l’attore Alex Belli è avvenuto sul set di Furore – capitolo secondo, fiction alla quale hanno entrambi preso parte. Anche Alex ha una storia sentimentale travagliata alle spalle: l’attore e fotografo, infatti, è stato sposato per alcuni anni con la modella Katarina Raniakova e, dopo la separazione, ha iniziato una relazione con Mila Suarez.

Come si evince da questo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, oggi Delia e il suo Alex sono felici, innamorati e sempre in compagnia della loro fedele compagna a quattro zampe, Bella.

La coppia, inoltre, per sugellare il loro amore, il 26 giugno scorso ha deciso di convolare a nozze. I festeggiamenti sono stati celebrati presso la bellissima Tenuta dell’Annunziata a Como, posto dove Alex e Delia hanno trascorso il loro primo weekend insieme.

Leggi anche—>Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? | La verità sui due attori

Leggi anche—>Pomeriggio 5, meno trash e più approfondimento: come è cambiato il programma di Barbara D’Urso

La carriera di Delia

Delia Duran è nata Mérida nel 1988. Sicuramente non tutti sanno che, prima iniziare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, Delia ha studiato Marketing, con il sogno di diventare, un giorno, una manager di grande successo. Fin da piccola la modella ha dimostrato una grande passione per la recitazione: la sua determinazione e la sua bravura l’hanno condotta a diventare, molto presto, un volto noto della tv venezuelana iniziando a recitare in alcune telenovele. L’avvento del vero e proprio successo, tuttavia, corrisponde al suo arrivo in Italia. La bella venezuelana, infatti, ha iniziato a farsi conoscere lavorando come modella per i brand di moda più importanti, fino ad arrivare a recitare in alcune fiction di grande successo, quali Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Furore – capitolo secondo.

Il 2019, invece, è stato l’anno che ha visto la modella partecipare, insieme al suo fidanzato Alex Belli, all’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. La coppia, dopo alcuni momenti di crisi, ha superato con successo il viaggio nei sentimenti: Alex e Delia, infatti, sono usciti dal programma più innamorati e uniti che mai.

Delia Duran, inoltre, ha anche creato un brand di moda femminile, Diva, la cui collezione fall/winter 2021 è stata presentata a Milano il 23 febbraio 2020.