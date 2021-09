Grande Fratello Vip, tutti i cachet dei concorrenti | Ecco chi prende di più

In attesa di seguire i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6, alle prese con le dinamiche che si creeranno all’interno della casa, spuntano fuori i loro cachet. Pare che quello più alto sia destinato a due donne. Chi sono?

I 22 concorrenti del Grande Fratello Vip

Saranno 22 in totale i concorrenti che daranno inizio, dal 13 settembre, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. E cioè Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Tommaso Eletti.

Un cast che presenta dei “ritorni” (Francesca Cipriani e Raffaella Fico) e dei debutti, ma anche dei vip freschi freschi di televisione, come per esempio Tommaso Eletti.

Cifre a ribasso

Ognuno di loro avrà un’ “indennità”, se così si vuol chiamare, settimanale, fino al giorno dell’eliminazione. Ma Alfonso Signorini ci tiene a specificare che i Vip non prendono parte al programma per mera questione economica. Anche perchè, stando a quello che ha detto lui stesso, non ci sono più le cifre di una volta!

“Sono tutti venuti volentieri – ha fatto sapere il conduttore di Canale 5 e direttore della rivista settimanale Chi- E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ma ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi.”

Il cachet più alto

Sia per l’esperienza unica o meno, l’anno scorso era venuto alla luce il generoso compenso di Elisabetta Gregoraci e aveva fatto scalpore: ben 20 mila euro. Insomma, non proprio noccioline. Tuttavia quest’anno le cifre sembrano leggermente più basse.

Il portale di Economia e Finanza I Love Trading ha pensato bene di svelare i numeri di quest’edizione, con Katia Ricciarelli e Raffaella Fico al primo posto, per entrata più alta: 15 mila euro. La lirica e la showgirl sono state fortemente volute dal Signorini. Seguono tra gli altri, Miriana Trevisan e Carmen Russo, con 7 mila e tutti gli altri meno noti con 5 mila. Tra questi ultimi l’ex flirt di Belen Rodriguez, l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi e il giovane Tommaso Eletti, appena sfornato da Temptation Island tra le mille polemiche, conosciuto per il suo modo di fare eccessivamente “asfissiante” nei confronti di Valentina, la fidanzata che ha vissuto con lui l’esperienza dell’isola delle tentazioni.